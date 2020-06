EU-politiker vil lokke turister til Sjælland

Den socialdemokratiske EU-politiker Marianne Vind vil lokke flere til at bruge sommerferien i Region Sjælland, hvor turister under normale omstændigheder bruger mere end 2,7 milliarder kroner om året.

Hun lancerer en turistguide med sine 10 yndlingssteder på Sjælland og øerne for at hjælpe turisterhvervet på vej og give flere en chance for at opleve: Møns Klint, Dodekalitten - kunstværk med kæmpe mennesker på Lolland, Faxe Kalkbrud, Vesterlyng med badestrand og lynghede ved Sejerøbugten, trampestien ved Stevns Klint, Røsnæs ved Kalundborg, Boserup Skov ved Roskilde, Maribosøerne og Maglesø ved »de sjællandske alper« nær Holbæk.