Se billedserie Janni Larsen med føllet Øvett, som er ottende led efter Fylla Serdrup.

Dyrskue: Janni Larsen var med i 1969

Sjælland - 29. maj 2019 kl. 16:20 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

1969 var et særligt år for Janni Larsen. Hun og ægtefællen, Kurt Larsen, fik et stutteri på ejendommen ved Fuglebjerg, mellem Næstved og Slagelse. Og hun deltog for første gang i Roskilde Dyrskue. Og både Fuglebjerg Stutteri og Roskilde Dyrskue fylder i dag lige så meget i hendes liv som dengang. Janni Larsen har haft heste med til alle Roskildes dyrskuer - undtaget i 1982, hvor det blev aflyst på grund af mund- og klovsyge, og et enkelt år, hvor hun ikke følte, at hun havde nogen heste at vise frem.

Ved siden af stuen er der en trappe til førstesalen, hvor Janni Larsen gemmer på billeder og udstillingskataloger fra et utal af dyrskuer. Og ved trappen hænger der vimpler, der viser, at hun igennem årene har fået et betydeligt antal førstepræmier - også i hestevognskørsel, som hun dog ikke længere har kræfter i hænderne til at kunne deltage i.

- Ja, man kan jo nok lide at konkurrere og vise sine dyr frem, smiler hun beskedent, mens hun ser på den imponerende række af hædersbevisninger på væggen.

Janni Larsen voksede op på en gård. Faderen havde en stor lidenskab for heste, og den blev overført til datteren. Og i 1959 havde han en overraskelse til hende.

- Jeg kom hjem fra skole, og så sagde min far: »Nå ja, jeg har købt et føl. Du kan jo gå ned og se, om du kan lide den, og så kan vi jo sige, det er dit føl«. Den var taget fra sin mor ude på marken, og da jeg kom, røg den op i hjørnet. Den var så bange for mig, husker Janni Larsen, som efterfølgende blev meget bevidst om, at et menneske kun har få dage til at kunne præge et nyfødt føl.

Hendes føl fik navnet Fylla Serdrup.

En ung vinder Janni Larsen udstillede Fylla Serdrup på Bellahøj Dyrskue i 1962. Det skete, efter at 4H i Holbæk havde udtaget hende. På dyrskuet udtog dommerne hende også til mønstringskonkurrence.

- Dommerne mente ikke, at en så ung en som mig kunne vinde, så der blev lavet en ommønstring. Jeg var så heldig, at ommønstringen forløb lige så godt, så jeg vandt Hestens Værns æres- præmie, fortæller Jannie Larsen.

Fylla Serdrup nåede også at deltage som følhoppe i dyrskuer i Bregentved og Roskilde. I 1969 fik den i Roskilde 23 point og blev den nummer tre ud af seks. I 1971 stillede Janni Larsen for første gang med en samling, det vil for eksempel sige tre generationer af en heste-familie.

Fylla Serdrup er stammoder til Frederiksborg-avlen på Fuglebjerg Stutteri. Siden 1967, hvor Janni Larsen begyndte avlsarbejdet, har hun haft 114 nyfødte føl mellem hænderne.

For et par uger siden kom den ottende led efter Fylla Serdrup til verden. Følet hedder Øvett og er langt mere fortrolig med Janni Larsen, end Fylla Serdrup var som nyfødt føl. På marken kan man se, hvordan Øvett gniber sine gummer på Janni Larsens hænder. Øvett er nemlig ved at få tænder, og så klør gummerne.

- Det er meget nemmere, når man har følet mellem hænderne fra dag ét. Du kan præge dem inden for de første halvanden til to døgn sideløbende med moderen. Du bliver mor to. Men efter to døgn kan man godt glemme det, for så er følet knyttet helt til moderen. forklarer Janni Larsen.

Janni Larsen karakteriserer Frederiksborg-racen som en all-round-hest.

- Med den kan du ride, køre, springe og avle. Min far havde dem som arbejdsheste, men Fylla Serdrup var mere moderne. Nu er Frederiksborg-hesten mere elegant end dengang. Den er blevet moderniseret, siger Janni Larsen.

Dommerne ligger linjen Janni Larsen kan konstatere, at Roskilde Dyrskue i dag er betydeligt større end i 1969. Der er flere stalde end for 50 år siden. Hun og hendes hjælpere kommer altid aftenen inden åbningsdagen for at sætte telt op og få hestene akklimatiseret. Hun ærgrer sig lidt over, at der er kommet flere restriktioner gennem årene, blandt andet via lovgivningen.

- Nu er der store faste grillpladser, men dengang grillede folk ved teltene, men det er jo farligt. Og i dag bliver folk vist ud, hvis man griller ved teltene, og det, synes jeg, er helt i orden, siger hun.

For Janni Larsen er samværet med andre udstillere vigtigt under dyrskuet. Men det betyder også noget, at hun på denne måde får vist frem, hvad Fuglebjerg Stutteri kan.

- Men det er også fascinerende at prøve at følge de retningslinjer, som dommerne lægger for racen, siger hun.

I år er Janni Larsen tilmeldt med en følhoppe og en to-års hest. Og i anledning af 50-års jubilæet får hun en særlig opgave i år. Frederiksborg-racen deltager i hesteshowet med et indslag, der hedder »guldbryllup«. Tre udstillere fra 1969, heriblandt Janni Larsen, deltager i guldbryllupsshowet. Hun er guldbrud. De to andre er henholdsvis brud og kusk. Og Janni Larsen deltager også i en generationsopvisning sammen med sin datter og to børnebørn.

- Det bliver rigtig spændende. Jeg kan i hvert fald godt få tiden til at gå på dyrskuet, griner Janni Larsen.

