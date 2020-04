Dyre BRT-busser? Ingen kommentarer

Bus Rapid Transit (BRT) indføres fra 2023 i Aalborg kommune hvor billede ther stammer fra. Pris: ca 510 mio. kr. Beregninger for en omlægning af Østbanen til BRT-busser svinger mellem 600 og 975 millioner kroner. Foto: COWI/Aalborg Kommune

Sjælland - 28. april 2020 kl. 13:18 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er tæt på gisninger, som jeg har svært ved at forholde mig til.

Sådan lyder det fra Jacob Jensen, politisk leder af Venstre i Region Sjællands regionsråd, da avisen efterspørger en kommentar til, at indledende beregninger har vist, at en omlægning til BRT-busser på lokalbanen Østbanen kan koste helt op imod 975 millioner kroner. En regning, som enten regionens egne slunkne kasse eller statskassen skal betale. En sag, du kan læse mere om Sn.dk her.

Jacob Jensen henviser til, at der lige nu er to parallelle analyser i gang af, hvad en sporrenovering og en omlægning til BRT-buser koster. Og dem vil han altså afvente, før han kommenterer yderligere.

- Vi bruger 1,5 million kroner til at analysere en BRT-løsning sammen med transportministeriet, der har smidt et tilsvarende beløb ind. Det vil være rimeligt at respektere den undersøgelse, inden vi drager nogle konklusioner, siger han.

Regionsrådsformand Heino Knudsen er slet ikke bekendt med, at der skulle foreligge nogen analyser eller beregninger forud for de analyser, der er i gang nu.

- Vi har en aftale med Transportministeriet om den analyse, vi har nu, og de er det, jeg forholder mig til. Men det er vigtigt for mig at slå fast, at uanset hvilken løsning, vi vælger, så skal vi fremover have en bane, der minimum har samme serviceniveau, altså antal afgange, transporttid og komfort, som tidligere. Og helst bedre. Der er ingen mellemløsninger, siger Heino Knudsen.

Regionens forretningsudvalg afsatte mandag 30,5 millioner kroner til at fremrykke anlægsarbejde på Østbanen, så det allerede kan komme i gang i år: Det uanset om man ender med en sporrenovering, der ventes alt i alt at løbe op i 440-660 millioner kroner, eller en BRT-løsning, der ifølge de indledende beregninger, avisen omtalte lørdag, koster 600-975 millioner kroner.

