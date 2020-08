Sundhedsstyrelsen anbefalier mundbind, der er CE-mærkede, men man kan også bruge stofmundbind, hvis alternativet er ingen mundbind overhovedet, fastslår direktør Søren Brostrøm. Foto: Bo Amstrup/Scanpix Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Du må gerne bruge stofmundbind

Sjælland - 13. august 2020 kl. 11:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sundhedsstyrelsen har i knap 14 dage anbefalet, at man bruger mundbind i den offentlige trafik.

Men der er forskel på mundbind, og der er forskellige retningslinjer alt efter hvilken type mundbind, du har på.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du altid bruger de såkaldt CE-mærkede mundbind, hvis det er muligt.

Og det skal du helt sikkert, hvis du tilhører en udsat gruppe eller har symptomer på smitte og skal ud for at blive testet, påpeger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

- Ved CE-mærkede engangsmundbind er beskyttelsesgraden dokumenteret. Hvis man for eksempel er i øget risiko for alvorligt forløb af COVID-19, eller hvis man har symptomer og er på vej til test, så vil det altid være et CE-mærket mundbind, man skal bruge, siger han.

Stof er også ok Hos Sundhedsstyrelsen er man klar over, at de CE-mærkede mundbind kan være svære at få fat på og dyre i drift, fordi det er engangs-bind.

Derfor afviser styrelsen ikke fuldstændigt brugen af stofmundbind, men det er vigtigt at være opmærksom på, at beskyttelsesgraden ikke er den samme, pointerer Søren Brostrøm.

- Stofmundbind - uanset om du køber dem eller selv laver dem - er ikke underlagt de samme kvalitetsstandarder, og vi kan ikke som myndigheder give dig en sikkerhed for beskyttelsesgraden ved brug af stofmundbind. Derfor er det også vigtigt at sige, at den største gevinst ved brug af stofmundbind er, at du beskytter andre mod COVID-19, hvis du skulle være smittet, og at andre beskytter dig, hvis de er smittede, der dog understreger, at et stofmundbind er bedre end slet intet mundbind.

Vask det ofte Sundhedsstyrelsen har en række klare retningslinjer for, hvordan du gør, hvis du vælger at bære stofmundbind.

Som udgangspunkt bør det bestå af tre lag tætvævet stof, for eksempel bomuld, være forsynet med elastikker og kunne sidde tæt til dit ansigt, så det dækker både næse og mund. Det skal kunne vaskes flere gange ved mindst 60 grader, og det skal vaskes en gang dagligt eller hyppigere, hvis det bliver beskidt eller fugtigt.

Derfor er det også vigtigt, at man har flere stofmundbind med sig og putter de brugte i en plasticpose, til de kan blive vasket.

Når du er færdig med at bruge et stofmundbind, så smid det direkte til vask, eller læg det i lukket pose indtil det skal vaskes. Brug det ikke igen før det har været vasket, lyder anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen, der samtidig minder om, at man skal have rene hænder, inden man tager mundbindet af og på, uanset hvilken type, man bruger. Desuden skal hænderne gøres rene igen, når man har taget mundbindet af.