En meget optaget dronning Margrethe ser på Solvognens Fundsted sammen med arkæolog og seniorforsker Flemming Kaul i september 2020. Det var i øvrigt et af de ganske få offentlige arrangementer, dronningen deltog ved i løbet af 2020. Foto: Thomas Olsen

Dronningen kan sit skidt!

Af Thomas Larsen

Det var Flemming Kaul, seniorforsker, dr.phil. og specialist ved Nationalmuseet i Danmarks og middelhavslandenes oldtid, der havde fået den ærefulde opgave at vise dronningen rundt.

Når arkæologen tænker tilbage på indvielsen, er hans begejstring intakt.

- Det var en herlig dag, husker han og tilføjer dernæst: Eller rettere: Det blev en herlig dag!

På grund af coronakrisen havde dronningen ikke kunnet deltage i ret mange andre aktiviteter i foråret og sommeren 2020. Hun havde ganske vist åbnet den store kongehal i Lejre, men ikke meget andet. Derfor var forventningerne store, da hun sagde ja til at indvie det nye anlæg i Odsherred.

- Alle var glade for, at hun ville komme. Der var kun et problem: i det øjeblik, hun ankom, begyndte det at regne, og jeg siger ikke regne; det styrtede ned! fortæller Flemming Kaul.

Talerstol og mikrofoner var stillet op udenfor, men selskabet måtte løbe ind i teltet for at komme i tørvejr.

- Det plaskede simpelthen ned! Godt nok kunne talerne gennemføres i teltet, men det blev ved med at regne, og det var ikke godt, for vi skulle helst gå tur i det nye stianlæg. Jeg kan huske, at jeg fik flettet ind i min tale, at når det nu var Solvognens fundsted, måtte vi håbe, at solhesten snart gjorde noget ved det.

Solhesten lyttede øjensynligt til opfordringen. Skybruddet stoppede, og arkæologen kunne snart føre dronningen rundt og forklare hende om motiverne på de relieffer, de stod over for.

- På væggen kan man se de danse og genstande, de brugte i de religiøse ritualer i bronzealderen. Vi gennemgik, hvad man kan se på kunstværket - kultokserne, solbillederne og kørslen med stridsvogn, fortæller Flemming Kaul.

Iagttager man de pressefotos, der blev taget af dronningen på dagen, kan man tydeligt se, at hun er dybt optaget af seancen, og Flemming Kaul bekræfter, at hun omhyggeligt studerede relieffet foran sig.

... Når Flemming Kaul møder dronningen, ser han hende ikke alene som regent. Han opfatter hende i høj grad som en god kollega. Han ved, at hun i årtier har besøgt udgravninger over hele landet, og at hun har været en flittig gæst på utallige museer.

Nogle gange kommer hun til museerne som privatperson uden stort følge og presseopbud, og Kaul har hørt fra kollegerne, hvor entusiastisk hun er.

- Der er ikke det museum, der ikke har fået åbnet en særudstilling eller en større udstilling af dronningen. Dermed giver hun en stor håndsrækning til mange museer, og hun er altid engageret, hvilket jo er en gave.

Men inden hun ankommer, skal man huske at læse på lektien. Hun ved meget, og hun vil hele tiden vide mere. Så hvis man er direktør for det lokale museum, skal man altså vide, hvad man udstiller.

Nogle gange kan dronningens spørgsmål vare svare at besvare - selv for topforskere - og derudover har hun flere gange demonstreret en evne til lynhurtigt at få fingre i nye værker og afhandlinger om de felter, hun især er interesseret i.

- Hun forventer en gang imellem, at vi ved mere, end vi kan klare. Hun kan spørge, om vi har læst den og den bog. Nej, vi har kun lige fået bestilt den! fortæller Flemming Kaul.

Han erindrer et særligt tilfælde, hvor dronningen havde læst et værk om Europe between the Oceans - det vil sige handelsforbindelserne mellem Atlanterhavets og Nordsøens kyster og Middelhavet.

- Det var en bøf på mere end 500 sider, som hun selvfølgelig havde læst. Hun er i det hele taget velorienteret inden for britisk arkæologi. Hun studerede i Cambridge, og når hun nogle gange er hurtigere end os andre til at få fat i fagbøgerne, kan forklaringen være, at hun får dem tilsendt, fordi hun har så gode kontakter og netværk.

Når Flemming Kaul fortæller om dronningens glade ved arkæologi, rammer han plet.

I 2010 holdt hun på Nationalmuseet en tale, der bedst kan læses som en dyb kærlighedserklæring til faget:

- Arkæologien er en videnskab, og som al god videnskab bliver den også til en lidenskab. Når man først har prøvet at være med på en udgravning, slipper den aldrig sit tag i en. Man kan ikke undgå at blive fanget af de skjulte spor under jordens overflade, og man er for livet præget af ønsket om at forstå og formidle fortidens spor og levn i dagens landskab, sagde dronningen dengang.

Hun har også fastslået, at hvis hun frit havde kunnet vælge sin profession, ville hun have valgt arkæologi.

- Så ville jeg forhåbentlig have fået et godt job. Men så tror jeg, at kunsten ville have trukket voldsomt i mig. Skæbnen har varet mig nådig, ved at jeg aldrig har skullet træffe dette valg."

... I dag deltager dronningen ikke aktivt i udgravninger, men hun kommer, når der er spændende nyt, fortæller Flemming Kaul.

- For en del år siden fandt man et stort våbenofferfund i Nydam Mose, som blev udgravet af min kollega Peter Vang Petersen. Nydam Mose ligger i Sønderjylland, og prins Joachim kom på besøg. Han ringede straks til dronningen, der var på Marselisborg. Han sagde, at hun skulle komme ned og se det. Hun var der med det samme! Den dag regnede det i øvrigt også. Men det generer ikke dronningen. Hun er forberedt på dårligt vejr og har altid de mest smarte, flotte og farvestrålende regnfrakker med.

Dronningens viden betyder ifølge Flemming Kaul, at hun kan tale kvalificeret med om nye fund, ligesom hun kan deltage i kollegiale diskussioner om de "skoler" eller retninger, som findes inden for arkæologien.

- I lange perioder havde man en positivistisk - eller materialistisk - tilgang til faget, som betød, at tingene skulle kunne males og vejes. I København fulgte dronningen bl.a. professor Becker, og ham var jeg også selv student under. Han var en fremragende arkæolog, men fordi han var positivist, ville han ikke beskæftige sig med kernen i religion - det vil sige, hvad folk troede på. Han var heller ikke interesseret i billedanalyser, selv om det er i billederne, man ofte ser religionens udtryk. Normen var, at den slags beskæftigede man sig ikke med.

Senere er det blevet anderledes, og Flemming Kaul blev selv en af de dygtigste til at arbejde med fortolkningen af bronzealderens religion, og dronningen har fulgt hans arbejde.

- Vi tilhører den skole, der siger, at man gerne må tolke, for det er jo væsentligt at finde ud af, hvad mennesket i fortiden troede på, og hvordan det forholdt sig til livet og døden. Vi kan have faglige, ja, næsten teoretiske diskussioner om, hvor langt man kan gå i tolkningen. På den måde har vi et fagligt fællesskab, siger han.

Dronningens årelange passion har også givet hende en dyb viden om de faktorer, der har været med til at forme Danmark og danskerne, ligesom hun har fået indblik i det mylder af interaktion og kommunikation, som foregik mellem mennesker - selv for tusinder af år siden. Dronningen opsummerede selv globaliseringens betydning i de ældste tider med disse ord i De dybeste rødder:

- Det er ikke mere end et år siden, at man ved hjalp af kemisk analyse blev opmærksom på, at nogle blå glasperler, der blev fundet i to bronzealdergrave i Danmark, kom fra vidt forskellige steder. Perlerne fra den ene grav er lavet i Amarna i Egypten på Akhenatons tid, mens perlerne i den anden grav er lavet omtrent samtidig i Mesopotamien (område i det nuværende Irak, red.). Disse perler har fundet vej til en dansk bronzealderkvindegrav. Det er små, fine, knaldblå perler, og det er, så jorden nærmest gungrer under fødderne på en, når det går op for en, at dengang har de ting fundet vej hele vejen til Danmark. Der har været forbindelser gennem hele Europa.

Hun kom også med sin tolkning af den udvikling, som førte til dannelsen af et land ved navn Danmark:

- Hvert skår, du finder i Danmarks jord, stammer fra dem, der byggede riget. Vi står på skuldrene af vores mange, mange forfædre, også dem, der slog sten. Den fornemmelse synes jeg stadigvæk holder, selv om der er kommet nye ingredienser til i tidens løb. Der er et DNA, der går langt tilbage (...) vi kan se, at rødderne stikker dybt.

Samtidig understregede dronningen, at udviklingen aldrig har stået stille. Gennem tusinder af år er folk rejst ud, mens andre er kommet til, og ifølge dronningen udgør vekselvirkningen mellem det lukkede og det udadvendte en central del af fortællingen om, hvad der har formet danskerne.

- Vi dyrkede jorden, men vi var også afhængige af at kunne handle. Der var ikke andre muligheder: Ud måtte vi!

Til tider har forholdet mellem det lukkede og det åbne, mellem land og hav, mellem bønder og krigere skurret mod hinanden og gør det til dels stadigvæk.

- Det er typisk dansk at have nok i sig selv, være derhjemme og have det hyggeligt. Men det er også typisk dansk at have udsyn og vilje til at drage ud og vise, hvad vi kan.

... Ifølge Flemming Kaul behøver man ikke at vare en stor royalist for at finde det fascinerende, at kongedømmet er en vigtig del af Danmarks lange historie.

- Dronningen og kongemagten har været med til at samle de mennesker, der har levet i det land, der har heddet Danmark siden vikingetiden. Det kan vi faktisk godt lære noget af. Vi ser ofte på de mange brud i historien, men der er også masser af kontinuitet.

I samme ombæring noterer han, at mange danskere godt kunne prale af deres imponerende stamtavler.

- Vi ved ikke, hvor mange børn Gorm den Gamle havde, men vi ved, at Svend Estridsen et par generationer efter fik mange børn. Hvis vi bare tager hans børn og ganger dem ud i historien, stammer mange danskere velsagtens fra Gorm den Gamle, og det er da spændende!

Flemming Kaul finder det også interessant, at kongehuset ikke er blevet skrevet ud af historien undervejs. I modsætning til, hvad der skete i mange andre lande, lykkedes det herhjemme at skabe en fredelig overgang fra kongemagt til folkestyre. I Frankrig endte den kongelige familie som bekendt i guillotinen, mens demokratiet blev indført på anderledes fredelig vis i Danmark.

- Det er egentlig utroligt, at vi så stilfærdigt får nedsat en lovgivende kommission og får indført en grundlov, der baner vej for demokrati. I første omgang kom demokratiet kun til at gælde for de udvalgte - kvinder, tyende og straffede var f.eks. ikke med - men det var ikke desto mindre begyndelsen til et demokrati.

Ser man på dronning Margrethes egen interesse for kongerækken, er det karakteristisk, at hun har været optaget af de regenter, der var med til at sikre overgangen fra kongemagt til demokrati og folkestyre. I bogen Borgen - Christiansborg 100 år fortalte hun, hvordan hun især blev fascineret af Christian 8., og hvordan hun fik et nyt syn på kongen, da hun læste den norske historiker Lars Roar Langslets værk "Den glemte konge".

- I biografien beskriver Lars Roar Langslet, hvad de færreste af os har været gjort opmærksom på for, at Christian 8. på sit dødsleje overlader det til sin søn at give landet en fri forfatning. Til sidst i bogen findes det åbne brev, som kongen skriver på dødslejet. Her formaner han prinsen at finde sig en passende prinsesse - hvilket ikke skete - og give landet en fri forfatning - hvilket til gengæld skete. I skolen har vi altid fået at vide, at Christian 8. nægtede at give en fri forfatning, men det gjorde han faktisk ikke. Han nåede det ikke. Men han vidste, at det skulle gøres, og formanede sin søn at lade det ske. Jeg blev helt stille, da jeg læste det: Tænk, hvor har vi gjort den konge uret, for han havde visionen, sagde dronningen.

... Når man engang vil se tilbage på dronning Margrethes epoke, er Flemming Kaul overbevist om, at man vil hæfte sig ved, at regenten var en kvinde.

- Den nye arvefølgelov i 1953 betød, at en dronning kom til efter en nærmest uendelig række af konger. Godt nok havde vi Margrete 1., men hun blev faktisk aldrig tituleret dronning, siger Flemming Kaul.

Set med hans briller ligger der en symbolik i, at dronning Margrethe 2. bliver statsoverhoved i en tid, hvor en af de mest afgørende forandringer netop drives frem af kvindernes historiske gennembrud. De kom i stort tal til at forlade deres fastlåste position i hjemmet, de strømmede ud på arbejdsmarkedet, de blev i langt højere grad ligestillet med mændene, og som dronning Margrethe kom flere efterhånden til at sidde på samfundets højeste poster.

Dernæst forudser Flemming Kaul, at dronningen vil blive husket for sine mange talenter og kompetencer, der har gjort hende til en usædvanlig respekteret regent.

- Hun kan repræsentere landet. Når hun er på statsbesøg i Italien, kan hun Italiens historie. Hun ved, hvad der er op og ned. Hun kan sit skidt, og hun er interesseret i det! Det handler i høj grad om viden. Jeg tror ikke, at der er andre monarker, der besidder samme almene viden. Hun har også fået en særlig status inden for kulturens og kunstens verden; hun kan kunstarterne, hun kender teatret, balletten og operaen indgående, og hun kan litteraturen. Det er hele det humanistiske spektrum, hun behersker. Hun er dannet og så fuld af viden, at hun beriger dem, hun er i nærheden af."

Endelig vil det gøre indtryk i eftertiden, at dronningen viste sig så langtidsholdbar som statsoverhoved.

- Det er i sig selv historie. Ikke alene repræsenterer hun et monarki med rødder 1.000 år tilbage i tiden, men i de 50 år, hvor hun har været regent, har vi gennemlevet en afgørende tid i historien. Hun blev født kort efter besættelsen, kun en uge efter at tyskerne rullede ind i Danmark, og hun kan huske befrielsen. Hun voksede op under Den Kolde Krig, oplevede Murens fald i Berlin og Sovjetunionens kollaps, siger Flemming Kaul.

Og derfra kan man fortsætte: Hun så USA blive angrebet af al-Qaeda, hun fulgte krigene i Afghanistan og Irak, og i de senere år har hun set, hvordan den verden, hun blev født ind i - med USA som den dominerende magt - er ved at ændre sig på grund af fremdriften i Asien, anført af et succesrigt, men autoritært Kina.

På hjemmebanen har dronningen fulgt den enorme velstandsstigning, og hun har med egne øjne set, hvordan velfærdsstaten blev opbygget og udvidet.

- De ting, der skete for Danmark i hendes leve- og regenttid, er jo næsten uforståelige. Min egen far kom fra Vestjylland. Han blev født i 1919 og var møllersvend. Hvis man havde spurgt ham, ville han aldrig have troet, at han en dag skulle have bil, bo i hus med have og flyve til Gardasøen to gange om året. I dronningens leve- og regenttid har vi nok været vidner til den største sociale mobilitet, vi har set i historien, siger Flemming Kaul.

Også nar det gælder udviklingen fra land til by og teknologiens indflydelse på samfundsudviklingen, har tempoet varet enormt, og samtidig er danskerne kontant blevet mindet om, at udviklingen i kongeriget altid sker parallelt med den store verden. Globaliseringen har været med til at skabe velstand og binde verden sammen, men den har også flyttet arbejdspladser, og mange lande, herunder Danmark, har varet præget af indvandring.

Alt dette har kendetegnet dronningens tid, og som protektor for Den Gamle By i Aarhus har hun set, hvordan hendes samtid allerede er ved at blive historie. I Den Gamle By er der nu opført huse, som er helt anderledes end de klassiske købmandsgårde og skæve byhuse, der især har præget det levende museum. I dag kan besøgende myldre ind i hjem, hvor de kan se danskernes boligindretning, madvaner og tøjvalg, som det så ud i 1970'erne. De kan få indblik i dagligdagen hos den typiske kernefamilie eller komme inden for i kollektivet, ligesom de kan få en fornemmelse af hverdagen for de tyrkiske gæstearbejdere, der ankom til Danmark i 1960'erne.

Der bliver med andre ord nok at udgrave, udforske og fortolke for fremtidens arkæologer og historikere, som måske også vil hæfte sig ved, at dronning Margrethe var en regent med en usædvanlig interesse for netop deres eget fag. I hvert fald er Flemming Kaul ikke i tvivl om, at dronningen også på dette punkt har gjort en forskel:

- Dronningen har gjort enorm reklame for faget. Hun kan forklare dets betydning. Arkæologi og historie er jo ikke bare sjovt, fordi det er sjovt. Arkæologien og historien giver os svar på, hvad der var for os, og den kan fortælle os, hvorfor vi er blevet, som vi er.

"Monark og menneske - Fjorten fortællinger om dronning Margrethes 50 år som regent" udkommer 1. november.