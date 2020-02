BRT-systemet kendes fra en række lande - bl.a. her i Cambridge i Storbritannien - men er endnu ikke indført i Danmark.Foto: UITP

Drøm om BRT udtænkt bag et skrivebord

Sjælland - 11. februar 2020 kl. 08:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Østbanen

Af Bo Christiansen

Pendlerrepræsentant for Lille Syd

Sallevvej 39, Havdrup Åbent brev til regionsrådet i Region Sjælland, transportministeren og transportudvalget

Som repræsentant for Lille Syds brugere finder jeg det relevant at skrive til jer, da I har valgt at bruge tre millioner kroner på en undersøgelse, som rummer en BRT-løsning, der de facto vil umuliggøre sammenkoblingen mellem Østbanen og strækningen Roskilde-Køge på Lille Syd.

I kommissoriet angives det godt nok, at man vil undersøge, hvordan man vil få materiel til værkstedet i Hårlev fra Lille Syd. Det kan jo ikke lade sig gøre at transportere materiel til Hårlev uden skinner mellem Køge og Hårlev. Så enten har man aktivt besluttet i forbindelse med udarbejdelsen af kommissoriet, at en nedlæggelse af Lille Syd er en mulighed, eller også er det spild af tre millioner kroner på en løsning der allerede er forfejlet fra starten af.

Jeg repræsenterer en strækning, der er investeret meget i de seneste år, og som skinnemæssigt og signalmæssigt skulle kunne klare mere end 20 år. Hvis man river dem op, vil det være en skandale, for at man kan få afprøvet en BRT-løsning som ikke er anvendt i områder uden for bymæssigbebyggelse. Det kommissorium der er udarbejdet, kan kun være udarbejdet af nogle bag et skrivebord i København med andre interesser end at fremme den kollektive transport på Østsjælland.

Havde man vitterligt villet undersøge alternativer, der understøtter den grønne omstilling, så havde man medtaget implementering af batteritog i stedet for. Det vil ikke kræve elektrificering, som BRT-løsningen har som præmis, det ville til gengæld muliggøre myldretidsafgange der kunne køre helt til/fra København/Københavns Lufthavn og give en reel rejsetid fra Hårlev til Kbh. H. på omkring 35 minutter. Det er da noget med perspektiver i i forhold til at gøre Stevns og området deromkring attraktivt for pendlere og dermed aflaste motorvejene ind mod København.

Så med håbet om at dem, der skal træffe de endelige politiske beslutninger omkring Østbanen og implicit også Lille Syd, vil se på sagen med konstruktive øjne frem for at lade sig dupere af et embedsværk, der er begyndt at politisere på transportområdet mere end at rådgive objektivt, neutralt og oplyst som en embedsmand bør og skal.

