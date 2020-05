Lea Wermelin (S) afventer en stor kortlægning af pesticid-forureningen af grundvandet. Foto: Philip Davali/Scanpix Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Drikkevand: Miljøminister »dybt »bekymret over fund af giftstoffer

Sjælland - 28. maj 2020 kl. 10:05 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fund af pesticider og andre sprøjtegifte i drikkevandsboringer er dybt bekymrende, og derfor skal grundvandet beskyttes bedre, end vi gør i dag.

Sådan lød budskabet fra miljøminister Lea Wermelin (S), da hun onsdag var kaldt i samråd, fordi en nylig kortlægning af pesticider i grundvandsboringer har vist spor af sprøjtemidler i hver femte boring. Heraf tre stoffer, der aldrig har været lovlige i Danmark.

- Det er helt naturligt for os danskere at drikke vand direkte fra hanen. Sådan skal det også være for vores børn og børnebørn. Derfor er det dybt bekymrende, at vi finder flere og flere giftrester i vores grundvand, fastslog hun på samrådet.

Ministeren har den seneste tid fået kritik fra flere sider for sin indsats på området.

Både i forhold til at sikre, at der ikke ryger flere sprøjtemidler ned til grundvandet. Men også i forhold til at få ryddet op efter fortidens pesticid-synder.

Vand trues af fortid og nutid Som tidligere omtalt her på Sn.dk vurderer Danske Regioner, at der findes op imod 3000 pesticidpunktkilder landet over, som store landbrug, maskinstationer og gartnerier har spildt eller deponeret for flere årtier siden. Heraf 750 i Region Sjælland, der skal opspores og om nødvendigt bremses, inden de når frem til drikkevandsboringerne. (læs mere her.)

- Vi har både fortidens synder, som ligger og presser grundvandet, som vi skal have ryddet op i, og så er der det, der foregår i dag. Herunder de ulovligheder, der er foregået. Hvad har ministeren tænkt sig at gøre, spurgte Enhedslistens miljøordfører Mai Villadsen, der efterlyste flere penge til kontroller af danske landmænds lagre af sprøjtemidler.

Venstres Erling Bonnesen ville have ministeren til at svare på, hvorvidt hun mener, at pesticidfundene skyldes fortidens synder eller problemer i dag, herunder ulovlig brug af sprøjtemidler.

Minister: Større ambitioner

Ifølge miljøministeren er det noget af det, som en ny stor kortlægning, hun har sat i gang, skal vise.

For begge dele skal håndteres, understregede Lea Wermelin, der ikke vil afvise skærpet kontrol af landbruget, hvis det giver mening:

- Vi har allerede opnået bedre beskyttelse ved at forbyde sprøjtning rundt om drikkevandsboringerne. Det er en stor sejr. Men vi kan godt blive endnu mere ambitiøse. Jeg vil ikke afvise, at der kan kigges på det, sagde hun blandt andet.

Lea Wermelin skal igen i ilden i spørgsmålet om pesticider og grundvand, når Venstre og SF i næste uge hiver ministeren i folketingssalen. Her skal hun svarer på, hvad regeringen vil gøre i forhold til gamle forureninger, de truer grundvandet, herunder gamle pesticid-forureninger.

