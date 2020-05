Flere af regeringens støttepartier og Venstre vil have miljøminister Lea Wermelin (S) til foretage sig noget for at sikre, at flere drikkevandsboringer ikke forurenes af pesticider. Foto: Jes Wollesen.

Drikkevand: Kræver minister-handling mod pesticid-trussel

Sjælland - 26. maj 2020 kl. 16:03 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke godt nok, at et utal af drikkevandsboringer landet over trues af pesticider.

Sådan lyder det fra flere partier i Folketinget, der vil have S-regeringen og miljøminister Lea Wermelin til at tage fat på problemet.

Som tidligere omtalt på Sn.dk er der alene i Region Sjælland op imod 750 gamle pesticidpunktkilder, som store landbrug, maskinstationer og gartnerier har spildt eller deponeret for flere årtier siden, som skal opspores og i de tilfælde, det er nødvendigt, bremses, inden de når frem til drikkevandsboringerne.

Ifølge enhedslistens miljøordfører Mai Villadsen, er problemet med pesticider dog langt større end det. Og hun har derfor indkaldt Lea Wermelin i samråd om sagen onsdag.

- Vi har talt om det her problem i årevis. Men på et tidspunkt er vi også nødt til at tage fat. Vi skal både sikre drikkevandsboringerne fremadrettet, men er også nødt til at få ryddet op efter fortidens synder, siger hun.

Pesticider: Her er der allerede sat ind Der er i de kommende år behov for op imod flere hundrede afværgeanlæg og andre tiltag, der kan bremse pesticid-forureninger af drikkevandsboringer, alene i Region Sjælland.



Regionen har allerede en række afværgeanlæg mod primært pesticider og opløsningsmidler i drikkevandsboringer, samt søer, vandløb og åer.

Faxe: 9 i Haslev, Faxe og Karise.

Greve: 8 i Greve og Tune.

Holbæk: 2 i Regstrup og Jyderup

Kalundborg: 1 i Gørlev.

Køge: Køge, Herfølge, Ll. Skensved, Slimminge, Borup.

Lejre: 2 i Hvalsø.

Næstved: 3 i Næstved og Sandved.

Ringsted: 2 i Ringsted.

Roskilde: 5 i Roskilde og Viby.

Slagelse: 2 i Slagelse.

Solrød: 4 i Solrød og Solrød Strand.

Sorø: 3 i Ruds Vedby og Dianalund.

Stevns: 4 i Hårlev og St. Heddinge.

Vordingborg: 3 i Vordingborg, Stege og Præstø.

Den samlede oversigt over anlæg kan findes Der er i de kommende år behov for op imod flere hundrede afværgeanlæg og andre tiltag, der kan bremse pesticid-forureninger af drikkevandsboringer, alene i Region Sjælland.Regionen har allerede en række afværgeanlæg mod primært pesticider og opløsningsmidler i drikkevandsboringer, samt søer, vandløb og åer.Den samlede oversigt over anlæg kan findes her (se s. 17ff). Oprydning vil tage over 40 år Det er landets fem regioner, der har ansvaret for at opspore og skær drikkevandsboringer mod pesticid-forureninger. I Region Sjælland er budgettet dog så lille, at oprydningen efter pesticid-punktkilder og andre jordforureninger vil tage over 40 år:

Mai Villadsen er med på, at oprydning efter jordforureninger er regionernes område. Hun peger dog på, at regionerne ikke må opkræve skatter, men får deres penge fra statskassen:

- Det er en opgave, der skal løses. Og derfor nytter det ikke at skubbe regningen foran sig og sige, at det er regionernes ansvar, siger hun.

R: Hvem skal betale? Ud over samrådet onsdag har også Venstre og SF i fællesskab bedt Lea Wermelin fremlægge, hvad regeringen vil gøre på området.

Og De Radikale bakker op om kritikken. I hvert fald delvist:

- Vi synes også det her en vigtig opgave, der skal handles på. Men vi savner bud fra de andre partier på, hvor skal pengene komme fra? Vi taler om en samlet regning på flere milliarder kroner. Skal borgerne, landbruget eller erhvervslivet betale? Eller er der andre ting, vi så ikke skal bruge penge på, siger De Radikales miljøordfører Zenia Stampe.

S-minister: Kræver samlet plan Miljøminister Lea Wermelin påpeger, at det er "helt unikt, at vi i Danmark kan åbne for vandhanen og drikke det stort set urenset. - Sådan skal det også vre fremover, siger ministeren, der påpeger, at regeringen og et bredt flertal allerede har gjort noget for at sikre rent drikkevand.

- Vi har forbudt, at der kan sprøjtes tæt på vores drikkevandsboringer, fordi vi ved, at risikoen for forurening her er større, siger hun.

Når det gælder fortidens synder, er der ifølge ministeren brug for et bedre overblik og en klar prioritering af, hvilke opgaver, der haster mest, før man bruger flere penge på området. Også det arbejde har ministeren sat i gang:

K- Jeg har igangsat en kortlægning af udfordringerne for vores grundvand med henblik på en samlet plan for en bedre beskyttelse, siger Lea Wermelin. Samrådet med miljøministeren finder sted onsdag kl. 13.00, og kan følges på Folketingets TV.



Ifølge miljøminister Lea Wermelin (S) er det unikt, at man i Danmark bare kan åbne for vandhanen og drikke det urenset. Foto: Bjarne Stenbæk.



Fakta Landets fem regioner har ansvaret for at finde og oprense forurenede grunde og pesticidforureninger fra såkaldte punktkilder, eks. påfyldnings- og vaskepladser, depoter og deponeringer.

Der er tale om fortidens synder. Mange af forureningerne er årtier gamle.

På landsplan vurderes der at være 3.000 pesticidlokaliteter (750 i Region Sjælland). Samlet pris: ca. 1,2 mia. heraf 360 mio. i Region Sjælland.

Derudover har regionerne ansvar for at opspore og oprense op imod 36.000 forurenede grunde, som enten truer grundvand eller naboer.

Dertil kommer 10 såkaldte »generationsforureninger som vil koste op imod 2,7 mia. kr. at rydde op efter.

