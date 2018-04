Domkirke er bygget af byggeaffald

Arkitekturhistoriker Thomas Bertelsen fra Nationalmuseet er lige nu i gang med et stort forskningsprojekt om domkirkens bygningshistorie, og i et lille teknikrum i kirkens sydmur har han fundet spor efter frådsten i kernen af domkirkens metertykke mure.

- Domkirken er i princippet bygget af tegl. Men tegl var meget dyrt i datiden, og derfor er det i mange store kirker kun ydermuren, der består af tegl, mens kernen består af alt muligt andet billigere fyld som marksten og byggeaffald. Det gælder også her, hvor vi altså kan se, at murkernen blandt andet består af frådsten, som en tidligere domkirke på stedet var bygget af, siger Thomas Bertelsen til avisen.

- Det udelukker, at man har hentet frådsten ind som murfyld. Det må være en sten fra et andet byggeri, og det er nærliggende at tro, at det stammer fra den tidligere domkirke af frådsten, som lå her før den nuværende, og som man byggede den nye kirke uden om, inden man rev den gamle ned, siger Thomas Bertelsen.