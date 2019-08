Det store flertal i regionsrådet i Region Sjælland giver borgerne i Næstved og Roskilde mulighed for at få en læge til at ordne mindre skader døgnet rundt. Men prisen får flere til at vride sig. Foto: Jens Christian Bachmann

Døgnåbne skadestuer er »sognerådspolitik«

For det er sin sag at stemme for at bruge cirka 10 millioner kroner årligt på at sikre, at anslået et sted mellem tre og syv ekstra patienter pr. døgn kan slippe for at køre til et af akutsygehusene i Slagelse, Køge eller Holbæk.