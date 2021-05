Diversitet giver bedre beslutninger og bedre resultater

Når man kigger på CV'et for Nille Klæbel, der i dag er CEO i Philips Nordics, kunne man godt fristes til at tro, at hun allerede som helt ung havde lagt en stringent karriereplan.

Men sådan forholder det sig ikke. Tværtimod. Hun er nemlig altid gået med det, der lød som en spændende mulighed og det, der gav hende fornemmelsen af at være værdsat. Sådan har det været, lige siden hun efter studentereksamen tilbage i 1992 rejste et år til Paris for at lære sproget. Da hun kom hjem igen, valgte hun at læse SPRØK på Copenhagen Business School 'bare fordi, det lød spændende'.