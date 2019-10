Se billedserie Du kan frit bruge af julemærkerne, men opfordres til at støtte med et beløb til Julemærkefondens arbejde.

Dit julemærke er også digitalt

Sjælland - 29. oktober 2019 kl. 11:05 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

digitip: Hvis du har skrottet de håndskrevne julekort og er gået over til digital julepost, så kan du stadig pynte din hilsen med et julemærke og være med til at støtte Julemærkefonden. Årets julemærke er tegnet af Per O. Jørgensen, der også er kendt for sine forsider til de danske udgaver af Harry Potter-bøgerne, og det blev mandag afsløret af kronprinsesse Mary, der er er protektor for Julemærkefonden. Mærket er det 116. i en ubrudt række, der siden 1904 er blevet solgt til fordel for udsatte børn i Danmark.

Læs også: Lisbeth Zorning starter årets julemærkemarch i Køge

Julemærket 2019 består af et hyggeligt nisselandskab med gæs, gran, sne og julemørket oplyst af masser af hygge og glæde, og de 47 mærker, som hele arket består af, kan bruges igennem app'en »Julemærket«.

Når man har downloadet app'en, så vælger man et af arkets mærker og kan via app'en sende det sammen med en sms, facebook eller instagram. I princippet er de 47 mærker gratis, men Julemærkefonden håber, at brugerne også giver en donation til Julemærkefonden, når julemærkerne tages i brug. Vi sender nemlig ikke så mange julekort og -breve til hinanden mere, og det kan mærkes.

- I 2010 var omsætningen på julemærkerne 18 millioner, men i 2018 var det faldet til 10 millioner, så det er i høj grad noget, der kan mærkes, fortæller Hanne Nielsen, der er fundraising- og kommunikationschef i Julemærkefonden.

Derfor er fonden også i fuld gang med at transformere de indsamlingsmetoder, som driften af julemærkehjemmene er så afhængige af. En af metoderne er app'en med julemærker, der kan sendes via sms, facebook og instagram. Brugerne kan enten vælge at støtte med 100 kroner via sms eller med et andet støttebeløb.

- Enten får vi støtte som et fast beløb eller via et bidrag her ved juletid. Det er der mange, der benytter sig af, siger Hanne Nielsen.

Udover årets 47 julemærker, indeholder app'en »Julemærket« også området »Meget mere jul«, hvor man kan læse om julemærkets historie eller om nogle af børnene fra julemærkehjemmene. Der er også et område med lækre juleopskrifter på blandt andet både pebernødder, andebryst og risalamande.

