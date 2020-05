Social- og indenrigsminister Astrid Krag er klar til at imødekomme kritik fra Lægeforeningen. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Dispensation: Kun til svært handicappede med udsigt til kort liv

Sjælland - 28. maj 2020 kl. 07:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Folketinget torsdag tager første skridt til at sikre nattevagt til unge, svært handicappede, gælder det kun de 18-23-årige.

Men ændringsforslaget til Serviceloven har en kattelem.

Hvis den unge efter en læges vurdering har udsigt til et meget kort liv, kan kommunen dispensere og fortsætte støtten til hjælperne, når den unge er fyldt 24 år.

- I de tilfælde, hvor den unge er så syg, at livet sandsynligvis ikke bliver så langt, kan der gives dispensation til at fortsætte overvågningen op til to år. I sådanne tilfælde vil det være helt urimeligt, at den unge skal flytte på instition, siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

Kritik fra flere sider Grænsen på to år møder kritik. Danske Handicaporganisationers formand Thorkild Olesen er i sit høringssvar »uforstående overfor, at der sættes en grænse for dispensationen på max to år. Hvis den unge dør efter fx 2 1/2 år, er der således ikke hjælp til overvågning det sidste halve år«.

Lægeforeningen er også kritisk: »En læge vil sjældent kunne forudsige et dødstidspunkt længere ude i fremtiden...Det er derfor uhensigtsmæssigt, at man gør tildeling af en socialydelse afhængig af en lægelig vurdering, som det vil være umuligt for lægen at foretage.«, skriver formand Andreas Rudkjøbing.

Social- og indenrigsministeren har taget kritikken til sig.

- Jeg forstår fuldt ud Lægeforeningens etiske og faglige bekymringer. En læge vil sjældent kunne forudsige et dødstidspunkt længere ude i fremtiden, og det skal vi heller ikke bede dem om. Jeg vil derfor ændre lovforslaget, så en læge ikke skal stå med den vanskelige og tunge opgave at vurdere et ungt menneskes levetid. Ligesom det heller ikke skal være et krav for at få dispensation, at den unges sygdom er aktuelt livstruende. Det er nok, at den er livstruende, udtaler Astrid Krag, der fremsatte lovforslaget - med ordlyden »dog højst i to år« - 20. maj.