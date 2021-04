Zoologisk Have byder fra den 10. april på både levende og uddøde dyr. I en ny udstilling vil gæster i Zoo stifte bekendtskab med flere end 25 modeller af dinosaurer, som er placeret rundt omkring blandt havens levende dyr. Foto: Dino Don Inc.

Dinosaurer indtager Zoo

Sjælland - 08. april 2021 kl. 07:30 Kontakt redaktionen

Når du fra den 10. april træder ind i Zoologisk Have i København, kan du nemlig opleve mere end 25 life-size-dinosaurer stå side om side med havens levende dyr. Her vil de brøle, jage og kæmpe både til lands og i luften. Eventen er Zoo's første store satsning efter corona-nedlukningen, og den skal være med til at skyde sæsonen i gang.

Havens administrerende direktør, Jørgen Nielsen, er ikke i tvivl om, at dinosaurer og overraskende events er lige det, danskerne efterspørger.

- Det sidste år har jo en været en voldsom omgang for alle. Og derfor er vi også ekstra glade for, at vi nu kan sparke foråret i gang for alvor. Vi har brug for at blive fascineret og fortryllet, og der kan dinosaurerne bare noget helt unikt, uanset hvor gammel man er. Det er en adgangsbillet til en eventyrlig verden, vi stadig kan lære meget af, og at nogle af dinosaurerne så er 10 meter høje og kommer til at stå og prutte og brøle, gør det kun til en endnu større oplevelse, fortæller Jørgen Nielsen.

På udstillingen vil man kunne opleve mere end 25 dinosaurer og øgler fordelt på 15 forskellige arter – både planteædere og kødædere.

Dinosaurernes lyde er lavet ved at bruge lyde fra nulevende dyr som fugle og reptiler, da disse er tættere på, hvordan dinosaurerne har lydt.

De største dinosaur-dele er så store, at en kran skal bruges for at kunne løfte og samle dem.

Det tager holdet på otte mennesker helt op til tre uger at samle alle dinosaurerne i udstillingen.

Dinosaurerne kan opleves fra 10. april og indtil videre til 26. september i år. Til både fascination og forundring De enkelte dinosaurer står ved nulevende dyr, som de deler adfærd eller fysiologi med, og de bidrager dermed til vores forståelse af dyrenes udvikling. Derfor har det også været helt centralt, at dinosaurernes udseende og bevægelser er så virkelighedsnære som muligt. Til at sørge for netop dét har Zoo fået palæontologisk eksperthjælp, så dinosaurerne er lavet efter den seneste viden på området. Samtidig har robotproducenten Don Lessem, der var dinosaurrådgiver for Steven Spielberg på Jurassic Park, stået for at bringe dinosaurerne til live. Hos Zoologisk Have er håbet, at en tur igennem Haven både vil underholde og sætte gang i nye tanker om vores forståelse af den verden, vi er en del af, forklarer Iben Næs Aggerholm, der er biolog og fagansvarlig hos Zoo.

- Selvom dinosaurerne for længst er uddøde, er der stadig så meget, de kan lære os. Ikke kun om deres tid, men også om vores egen og hvor vi er på vej hen. Det handler både om at give os anderledes syn på dyreriget, fordi dinosaurerne har nogle overraskende ting til fælles med mange af de dyr, vi kender. Men de kan også lære os om udfordringer som klimaforandringer, fordi de også levede i en tid, hvor verden ændrede sig markant, hvilket havde en omfattende påvirkning på deres liv, fortæller Iben Næs Aggerholm.