Din iphone følger din coronafærden

Hvordan bevæger vi os rundt under coronakrisen? Det kan din iphone holde øje med og Apple har netop lanceret et værktøj, der viser forandringerne i vores mobilitet som gående, bilist eller pendler i den offentlige transport.

Værktøjet hedder 'Mobility Trends Reports' og der kan man indtaste byer eller lande for at se, hvordan vi bevæger os rundt. Rapporten opdateres dagligt, og det er muligt at indtaste København og Danmark, hvor tallende viser, at siden den 13. januar er transport i bil faldet med 40 procent i København, ture med den offentlige transport er faldet med 73 procent, og vi går 54 procent mindre rundt i byen.