Se billedserie Snart kan man følge i fodsporene på nogle af vores største digtere og forfattere på deres ture ud i naturen. For eksempel kan man på »Karen Blixen-ruten« ved 10 bænke hente korte lydfortællinger om alle de ting, der inspirerede og havde betydning for den store forfatter. Foto: Lars Sandager Ramlow

Digterruter åbner over hele landet

Sjælland - 07. juni 2021 kl. 17:08 Kontakt redaktionen

Danske Digterruter åbner den 18. juni med foreløbigt 14 ruter fordelt over hele landet og inviterer på tur i dansk litteratur og natur. Her kan man udforske naturen og urbane landskaber i selskab med en perlerække af vores store danske forfattere som St. St. Blicher, Johannes V. Jensen, Karen Blixen og Kaj Munk.

På digterruterne kan man - foruden blot at nyde landskabet - få adgang til lydposter, som guider gennem et landskab og en natur, der har inspireret en digter og hendes eller hans forfatterskab. Digterruterne udbygger en vigtig samtale mellem litterær kunst og lokale landskaber og fører den vandrende ind i den magi, der kan opstå, når digtningens ord, sted og natur mødes.

Igennem århundreder har forfattere og landskaber i Danmark påvirket og formet hinanden. Lige fra romantikkens forfattere drog ud i naturen for at skrive om den til Tove Ditlevsens maleriske beskrivelser af storbyens myldrende landskaber.

Følgende 14 digterruter åbner 18. juni 2021:

Ambrosius Stub (Ribe), B.S. Ingemann (Sorø), Carit Etlar (Fredericia), Emil Aarestrup (Nysted), Frank Jæger (Egedal, Nordsjælland), H.A. Brorson (Ribe), Jeppe Aakjær (Jenle, Roslev, Salling), Johannes Jørgensen (Svendborg), Johannes V. Jensen (Louns halvøen, Himmerland), Kaj Munk (Vedersø), Karen Blixen (Rungstedlund), Martin Andersen Nexø (Nexø), Steen Steensen Blicher (Blicheregnen, Thorning/Kjellerup), Thøger Larsen (Lemvig).



Følgende otte digterruter åbner i efteråret 2021:

Agnes Henningsen (Kerteminde), H.C. Andersen (Faaborg), H.C. Andersen (Odense), Henrik Pontoppidan (Hornsherred), Holger Drachmann (Skamlingsbanken, Kolding), Inger Christensen (Vejle), Martin A. Hansen (Stevns), Tove Ditlevsen (Vesterbro, København).

Danske Digterruter er skabt i samarbejde mellem forskere fra SDU og digterhjem, museer, foreninger og selskaber. Idémanden bag projektet er prof. emeritus Johs. Nørregaard Frandsen, SDU. Nordea-fonden har støttet projektet med 5,7 millioner kr.

Den 18. juni åbner de første 14 af i alt 22 digterruter med lokale arrangementer i hele landet. Til efteråret åbner de næste otte ruter. Digterruterne er blevet til i samarbejde med lokale digterhjem, museer, foreninger og selskaber.

- I Fuglereservatet på Rungstedlund går man midt i den både vilde og kultiverede natur, som Karen Blixen skabte, mens hun udgav sine syv mesterværker. På ruten kan man ved 10 bænke hente korte lydfortællinger og høre om, hvordan alt fra mad, fugle og kærlighed farvede forfatterskabet. Vi glæder os over at skabe et landkort over danske digtere sammen de mange partnere i projektet. Det er helt unikt, siger Elisabeth Nøjgaard, direktør på Karen Blixen Museum Rungstedlund.

- Vi har været utroligt glade for at få muligheden for at formidle St. St. Blicher ude i det landskab, som betød så meget for ham. På ruten kommer man rundt til områder på egnen med særlig betydning for Blicher og slutter af på Blichers elskede hede, hvor man kan høre uddrag af Hosekræmmeren og Trækfuglene midt i den natur, som inspirerede Blicher, siger Marianne Gjørtz Hougaard, museumsinspektør, Blicheregnen, Museum Silkeborg.

Det landsdækkende net af digterruter repræsenterer danske digtere og er udarbejdet med generøs bevilling fra Nordea-fonden. De i alt 22 ruter er udviklet af forskere og formidlere ved Syddansk Universitet i nært samarbejde med de lokale samarbejdspartnere.

- Danske digterruter vil inspirere alle aldersgrupper til at komme ud i det fri og opleve vores fælles natur og kulturarv, siger Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden, som støtter gode liv.