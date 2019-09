Se billedserie Lærer ved A-huset på Vigersted Skole Rikke Søndergaard viser, hvordan programmet PlaNet giver et detaljeret overblik over hverdagen for børnene på skolen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Digital struktur i hverdagen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Digital struktur i hverdagen

Sjælland - 21. september 2019 kl. 08:19 Af Rune Reggelsen Skjold Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Digitalt: Noget af det vigtigste for personer med autisme er, at de ved, hvad der kommer til at ske lige om lidt.

De har brug for stram struktur i dagligdagen og er sjældent gearet til at forholde sig til pludselige ændringer og håndtere ting, de enten ikke er vant til eller forstår konsekvenserne af.

En ganske almindelig skoledag kan for børn med autisme være noget af en udfordring.

På flere skoler med tilbud til børn med autisme, har man taget værktøjer i brug for at komme rundt om netop det.

Værktøjet er en app, som den enkelte elev kan downloade på sin smartphone og derefter er der nemt og hurtigt adgang til detaljerede og strukturerede planer for dagen.

Appen fra virksomheden Mobilize Me hedder PlaNet, og et af de steder, hvor de benytter den med stor succes, er A-huset på Vigersted Skole på Midtsjælland.

- Har man autisme, har man brug for rigtig meget struktur og forudsigelighed, fordi man ikke kan forestille sig, hvad der skal ske, hvor man skal være, sammen med hvem og hvad man skal lave. Alle de der ting, vi kalder HV-ordene: Hvad, hvor længe, hvorfor. Alt det kan man samle i appen og sikre sig, at børnene er forberedt på det. Så kan man lave den forudsigelighed, der er brug for, så de ikke er utrygge eller får for meget modstand, afhængigt af, hvordan de reagerer, forklarer Rikke Søndergaard, der er lærer på Vigersted Skole. Artiklen fortsætter under billedet.

Lisbeth Poulsen, leder for A-huset på Vigersted Skole, mener, værktøjet PlaNet er meget brugbart for både lærere, elever og forældre. Foto: Jens Wollesen



Minimerer utryghed Netop at undgå utrygge elever, er noget af det, skolen meget gerne vil, forklarer leder ved A-huset Lisbeth Poulsen.

- Tidligere kunne en elev være angst for, hvad der skulle ske næste dag. Vi tror på, at det har elimineret noget af angsten for dagen i morgen eller for undervisningen og hvad der ellers skulle ske her, siger hun.

Derudover er appen med til at »normalisere« børnene, for det at kigge på sin mobiltelefon i dag, er helt almindeligt.

- Alt, hvad vores børn har brug for af forudsigelighed, kan PlaNet hjælpe med, uden at man føler sig forkert eller anderledes. Der er ikke noget underligt i at stå med sin mobil, for det gør alle andre også, så man kan stå med sit struktureringsredskab og se, hvad det er, jeg skal gøre, hvor er jeg på vej hen, hvad gør jeg, hvis bussen er forsinket - alle sådanne hjælpeting, forklarer Lisbeth Poulsen.

Selv med i udviklingen Vigersted Skole var blandt de første, der arbejdede med struktur-apps fra Mobilize Me. Skolen fungerede nemlig som pilotskole for PlaNets søsterapp Mobilize Me, der er beregnet til yngre børn.

- For cirka seks år siden tænkte vi, at vi manglede noget strukturering i forhold til vores børn. Og meget gerne noget digitalt, fordi det er det, vores børn er rigtig gode til, og de knytter meget an til det. Og så var René (Brøndberg-Bras, adm. dir. Mobilize Me, red.) på det tidspunkt ved at udvikle Mobilize Me. Derfor søgte han nogle pilotskoler, og der var vi med og prøvekørte noget af det af. Så kunne han også forbedre appen, fortæller Lisbeth Poulsen.

Førhen foregik meget af det forberedende arbejde med pen og papir, og pludselige ændringer var svære at gøre børnene opmærksom på, før de mødte ind.

I dag er det noget andet, fortæller Rikke Søndergaard.

- De bliver mere forberedt, og det bliver nemmere for os. Jeg kan sidde derhjemme om aftenen og opdatere, hvis jeg lige kommer i tanke om noget. Vi kan forberede dem nogle step fremad, inden de møder ind, siger hun og forklarer, at især nye elever, der skal vænne sig til hverdagen på skolen, har glæde af at være forberedte allerede inden de møder ind.

Samtidig er mange af børnene med til selv at skrive ind i deres skemaer, så de også dels har ejerskab og dels ved, hvad der skal ske meget tidligt i forløbet.

- For mange af børnene er det vigtigt, at de selv har indflydelse på deres skema og indholdet for at få dem med, så vi sidder og laver aftalerne sammen med dem, og halvdelen af dem sidder så selv og skriver det ind sammen med den voksne, der har ansvaret for det, siger hun.

Støtte til familien Men også uden for skolen kan eleverne - og deres forældre - få glæde af værktøjerne. For eksempel når det handler om, hver der sker i skolen, forklarer Lisbeth Poulsen.

- Forældre har det jo med at spørge deres børn, når de kommer hjem, om det har været en god dag. Og hvis du spørger en med autisme i fuld flor, så vil de ikke vide, hvad det er, man er interesseret i at høre. Så de vil svare "Måske". Her har de mulighed for at tage skemaet frem og svare mere konkret og stille spørgsmål ind i det og sige "Okay, du har haft biologi i dag, hvad var det for nogle planter, I snakkede om?". Og så får man fuldstændigt svar.

Det her hjælper meget med at få en samtale i gang i hjemmet, fordi de også kan bruge appen der. Så den hjælper også familien med at være en familie, siger hun.

I det hele taget er et af de primære formål for Lisbeth Poulsen, Rikke Søndergaard og deres kolleger, at børnene og de unge vænnes til at bruge PlaNet uden for skolen og bruge den til at få styr på deres hverdag, også når de engang ikke længere er elever.

- Det, at de selv kan gå ind og skrive og slette, og bliver vant til at gøre det, er jo det, vi gerne vil lære dem. For det er det, de skal bruge senere hen, fastslår Lisbeth Poulsen.

- Den fornemste opgave med det her er jo, at de lærer at bruge den selv og finder ud af, hvad de har brug for, supplerer Rikke Søndergaard.