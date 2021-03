Steno Diabetes Center Sjælland åbnede i 2019 med hovedkontor på Holbæk Sygehus, men virker på samtlige sygehuse i Region Sjælland. Foto: Peter Andersen. Foto: Peter Andersen

Diabetikere skal have det lettere: Flere undersøgelser samme dag

Sjælland - 26. marts 2021 kl. 08:58 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Det skal være slut med at rende til fodterapeut, øjenlæge, egen læge og blodprøveambulatorium på forskellige dage, inden du skal møde til kontrol med din diabetes på et af sygehusene i Region Sjælland.

På Sjællands Universitetshospital Køge og Næstved Sygehus er der indført samme-dags-undersøgelser for diabetikere, og i løbet af i år kommer de øvrige sygehuse med på samme tilbud. Screeningsprogram er designet som en slags pakkeforløb koncentreret til én dag, hvor man klarer alle undersøgelser på sygehuset i forlængelse af hinanden. Det vil sige, at patienterne bliver vejet, får taget blodprøver, målt blodtryk, afgiver urinprøve, får øjenundersøgelse, fodundersøgelse, og lægesamtale umiddelbart efter hinanden

Artiklen fortsætter efter faktaboksen.

Hvad er diabetes? *Diabetes er en sygdom, hvor blodets indhold af sukker (glukose) er højere end det normale. Ubehandlet kan det forhøjede blodsukker i visse tilfælde være dødeligt og kan give alvorlige og invaliderende følgesygdomme.

*Der findes to hovedformer for diabetes samt nogle undergrupper.

*Type 1-diabetes: Denne type konstateres især hos børn, unge, og yngre voksne. Det har cirka 10 pct. af diabetikerne i Danmark.

*Type 2 diabetes: Denne type konstateres især hos midaldrende voksne, men efterhånden hos stadig yngre mennesker. Det har cirka 80 procent af diabetikerne i Danmark.

- Det sparer tid for patienterne, og vi slipper for at sidde i situationen, hvor svaret ikke er kommet fra øjenlægen, og patienten undgår at skulle bruge lang tid på at få bestilt en tid, og huske at få alle undersøgelserne inden de skal til lægesamtale på sygehuset, siger Lise Tarnow, der er centerdirektør for Steno Diabetes Center Sjælland.

Når alle sygehusene i Region Sjælland i løbet af 2021 har fået tilbud om samme-dags-undersøgelser for de diabetikere, som går til kontrol her, kommer turen til de cirka 80 procent, som følges af egen læge. - Vi vil meget gerne udvide tilbuddet, så vi også kan lave samlede undersøgelser for alle de andre diabetespatienter på sygehusene. Så bliver resultaterne blot sendt til egen læge. Hvis man gerne vil beholde den øjenlæge, man har haft i mange år, eller den fodterapeut, man er rigtig glad for, så kan det selvfølgelig sagtens lade sig gøre. Det er et tilbud, og det handler om respekt for patienternes tid og livskvalitet, siger Lise Tarnow.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Lise Tarnow er centerdirektør for Steno Diabetes Center Sjælland

Forebyggelse Målet med initiativet er, at flere patienter screenes for alle relevante senkomplikationer til diabetes, at patienterne oplever et koordineret og sammenhængende forløb, og at behandlingskvaliteten blive ensartet i hele Region Sjælland.

- Vores ambition er at forbedre diabetesbehandlingen i hele Region Sjælland og sikre en høj, ensartet kvalitet, siger Lise Tarnow.

Forebyggelse, livsstilsændringer og regelmæssig kontrol er nøglen til så godt et liv med diabetes som muligt.

- Det er utroligt vigtigt, at man forebygger de alvorlige følgesygdomme ved at behandle diabetes i tide. Det er så ærgerligt, når vi ser, at patienter får et unødigt hårdt forløb. Jeg siger tit til mine patienter, at ja, det kan godt være, man lever lidt kortere. Men det er vigtigt at have et godt liv, og så vidt muligt undgå at komme i dialyse, få skadet synet eller være nødt til at få en amputation, siger Lise Tarnow.