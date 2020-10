Diabetesbussen kommer

- I bussen kan man få fotograferet sine øjne for at screene for øjenforandringer. Fødderne bliver efterset for sår eller skader samt føleforstyrrelser. Derudover bliver der taget blodprøver og lavet en urinprøve for at tjekke diabetesregulationen og tegn på nyresygdom, forklarer specialeansvarlig overlæge og centerchef Allan Kofoed-Enevoldsen, der har været med til at tage initiativet til bussen.