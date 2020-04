Rejser i Danmark har høj prioritet, når coronakrisen er overstået. 27 procent siger ja til, at de vil bruge flere penge på rejser i Danmark. Foto: Kenn Thomsen

Det vil vi bruge flere penge på efter krisen

Sjælland - 27. april 2020 kl. 08:00 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ligesom meget andet under coronakrisen er vendt op og ned, vil danskernes måde at forbruge på også ændre sig markant, viser ny undersøgelse.

I flere uger har erhverv som restauranter, kulturinstitutioner og frisører stået helt stille, men nu er der godt nyt til dem. En ny undersøgelse, som Advice har udarbejdet i samarbejde med den nordiske dataleverandør, Userneeds, viser nemlig, at det netop er disse erhverv, som forbrugerne forventer at investere mere i på den anden side af krisen.

I undersøgelsen svarer 21 procent, at de vil gå mere på restaurant, 19 procent vil bruge flere penge på kulturoplevelser, og 11 procent vil bruge flere penge på personlig pleje. Og med de forlængede rejseforbud er det ikke overraskende, at topscoren i forhold til, hvad vi vil bruge flere penge på, er rejser i Danmark.

- Tallene taler deres tydelige sprog, vi er klar til at komme ud i det danske land igen, når den værste krise er overstået, og derfor vil de brancher som har oplevet det allerhårdest lige nu formentlig også opleve en ekstra støtte fra forbrugernes side, når først verden ser lidt mere normal ud igen, siger direktør og forbrugerekspert hos Advice, Maria Rasmussen.

Pakker kufferten igen Der er ingen tvivl om, at rejsebranchen er en af de hårdest ramte erhverv lige nu, og desværre for dem ser det ikke ud til, at danskerne pønser på at skrue op for udlandsrejserne, når vi er på den anden side af krisen. Tværtimod svarer 28 procent, at de forventer at bruge færre penge på rejser til udlandet.

Dagligvarer - 10 procent flere Selv om det ser ud som om rejsebranchen ser ud til at blive hårdt ramt, mener Maria Rasmussen ikke, at det nødvendigvis ser så sort ud for branchen på lidt længere sigt. Hun mener, at det er ganske forventeligt, at man som forbruger er nervøs for eksempelvis at booke en rejse til udlandet, når usikkerheden for, om man får lov til at tage af sted, er så stor, som den er lige nu.

- Den dag alle grænser bliver åbnet igen, er jeg ret overbevist om, at vi vil se mange danskere pakke sydfrugterne igen og drage ud i verden. Men der vil også være dem, der i takt med, at de har opdaget glæderne ved ferie i Danmark, holde fast i de nye rejsevaner, som er blevet tilegnet under krisen, siger Maria Rasmussen.

Mindre tøj og boligting Undersøgelsen viser samtidig, at selvom mange danskere har haft god tid til at gå derhjemme og kigge sig selv i spejlet en ekstra gang, er det ikke mange, der forventer at bruge flere penge på hverken tøj og sko (6 procent) eller sportsaktiviteter som fx fitness (5 procent) efter krisen. Faktisk, forventer knapt 14 procent at bruge færre penge på tøj, end før corona.

- At kun seks procent forventer at bruge flere penge på tøj og anden beklædning efter corona er interessant, men ikke nødvendigvis retvisende. Lige nu går mange af os hjemme i vores egen lille osteklokke, men mon ikke det ser anderledes ud, når vi skal stå ansigt til ansigt med omverdenen, kollegaer og venner igen, forklarer Maria Rasmussen.

Og trods danskernes ufrivillige mulighed for at orientere sig ekstra meget i eget hjem under corona, så har det heller ikke givet mange lyst til at købe særligt meget nyt til hjemmet.

Kun 7 procent vil købe mere boligtilbehør, mens små 4 procent vil bruge flere penge på elektronik, som f.eks. højtalere. Næsten 15 procent forventer endda at bruge færre penge på boligtilbehør efter corona, end før.