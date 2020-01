Send til din ven. X Artiklen: Det vigtigste er at passe på dig selv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det vigtigste er at passe på dig selv

Sjælland - 16. januar 2020 kl. 10:00 Af Rune Reggelsen Skjold Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som studerende kan der være en masse at stræbe efter. Altid nogle sider ekstra, der kan læses eller en aflevering, der kan finpudses.

Men der er noget, du altid skal have som førsteprioritet, når du er studerende - ligegyldigt om du er på folkeskole-, gymnasie- eller universitetsniveau.

Det mener Anna Hansen, der ved siden af sit psykologi-studie arbejder som mentor for virksomheden Mentor Danmark.

Her er hun mentor for elever i folkeskole- og gymnasiealderen.

Og hun er meget klar, når det kommer til, hvad man altid skal fokusere mest på.

- Din førsteprioritet skal være dit eget helbred. Det er langt vigtigere, at du trives og har det godt, end at du når at læse alt i pensum, understreger Anna Hansen, der selv har fokuseret meget på netop trivsel i sit eget studieliv.

- Og det gælder også forældrene - det er vigtigt, at de har øje for det her og sørger for, at deres børn har det godt, understreger mentoren.

Opgør med det perfekte I de senere år har der været meget fokus på det omdiskuterede begreb »12-tals-piger«. Det henviser til elever, ofte unge kvinder, der stræber efter at få de højeste karakterer i alle fag. Men det skaber et pres på eleven, der er både usundt og uholdbart, mener Anna Hansen.

- Du må ikke banke dig selv i hovedet med det. Har du det svært i skolen, så er der nok andre ting, du er god til og synes er sjovt, og så skal du lægge dit fokus der! Du må godt sige »skidt med karakterer«, så vigtige er de heller ikke, lyder det fra mentoren, der opfordrer til at droppe konkurrencementaliteten.

- Det er en god ide at prøve ikke at forsøge at gå ind i konkurrencen. Prøv at træde ud af den, og så vil du se, at der ikke sker noget ved det, siger hun.

Anna Hansen påpeger dog, at dem, der finder glæde ved at stræbe efter de gode karakterer, også skal have lov til det.

- Det er en fjollet tanke, at det er forkert. Det må man godt sige fra over for. Hvis du synes, det er fedt, så må du gerne få 12 i alt. Og hvis dine kammerater begynder at kigge skævt til dig og kalde dig 12-tals pige, så sig fra over for dem, lyder hendes opfordring.

Anna Hansen håber i det hele taget, at der fremover vil være langt mindre fokus på, hvad der er rigtig og forkert. Hun mener, at der skal være plads til alle typer studerende i det danske uddannelsessystem.

- Det er vigtigt at finde sin egen tilgang til at være elev og menneske. For nogle er det akademiske vigtigt, for andre er det praktiske det vigtige. Du skal finde ud af, hvad der passer dig selv. Der skal være plads til begge dele i uddannelsessystemet, vi skal ikke hylde den ene eller den anden type. Det håber jeg, især gymnasieelever vil lytte til, fastslår hun.

Ok med en dårlig dag Endelig er det vigtigt at vide, at man gerne må have en dårlig dag, siger Anna Hansen.

- Du må gerne vise svaghed og sige, jeg har en super dårlig dag, vil du lade mig være. Dit liv behøver ikke ligne Instagram. Der er andre ting, der er vigtigere. Grin af det i stede for at leve op til idealer. Det kan faktisk være sjovt at jogge i spinaten og kan føre dig mærkelige - og fede - steder hen, siger hun, og opfordrer til, at man tager fat i sin underviser, hvis det hele bliver lidt for meget.

- Tal med din lærer. Det gælder også i gymnasiet. Lærerne vil gerne tale, og de er lige så meget mennesker. Du må godt sige, når du er presset og har brug for at aflevere senere og selv prøve at gøre noget for at ændre på tingene, frem for bare at se passivt til, opfordrer Anna Hansen. Artiklen her indgår i Sjællandske Mediers Uddannelsestillæg - du kan finde det som e-avis ved at klikke på linket nedenfor.

