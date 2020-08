Det sagde statsministeren også:

» Det tyder på, at vi kommer bedre igennem den økonomiske krise i forbindelse med corona, end vi har turdet tro på. Men vi er stadig i en usikker tid for dansk økonomi. Derfor skal vi tænke os godt om, når vi bruger pengene. Når regeringen kommer med et finanslovsudspil i næste uge, vil der være en buffer, så vi kan navigere i forhold til Covid-19.

» Jeg besøgte et plejehjem, hvor man havde besluttet, at beboerne ikke skulle spise hvidt brød til morgenmad, man skulle hellere spise rugbrød. Det havde været bedre at tage en hyggesnak over den bolle. Når man er blevet over 80, er en bolle ikke den største udfordring. Vi skal sikre, at de ældre får nok at drikke hver dag og den medicin, de skal have. Ellers skal vi have sund fornuft og mere omsorg.