Pendlere i Region Sjælland er dem, der kører længst i hele Danmark, og en eventuel fjernelse eller begrænsning af befordringsfradraget får direkte indvirkning på mange menneskers privatøkonomi. Foto: Allan Nørregaard

Det mener pendlere om befordringsfradraget

Sjælland - 30. november 2019 kl. 09:13 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Erik Pedersen bor i Rørvig og arbejder som managementkonsulent i en virksomhed i Storkøbenhavn.

- Hvis man fjerner befordringsfradraget, vil vi komme endnu nærmere en situation, hvor København og nok også Aarhus ville ligne London, hvor ingen almindelige mennesker har råd til at bo i anstændig nærhed, og hvis færre vil køre langt, hvem skal servicere hovedstaden? Befordringsfradraget er med til at understøtte, at vi har så høj mobilitet. Jeg tager toget ind i mellem, men der er jo ikke voldsomt meget plads, tit står jeg op fra Østerport til Høje Taastrup.

Erik Pedersen kører omkring 50.000 km. om året



- Jeg ville miste 17.000 kroner udbetalt om året, fordi Odsherred jo også en såkaldt udkantskommune, så vi bliver kompenseret ekstra for at køre langt. Det vil sige, at brutto handler det om 36.000 kroner. Jeg er højtlønnet, men for mange andre ville det simpelthen ikke længere være umagen værd at pendle så langt, siger Erik Pedersen.

Stephanie Andersen bor i Slagelse og arbejder på et landbrug med mælkebesætning i Gl.Svebølle.

Man glemmer os, der arbejder i landbruget, siger Stephanie Andersen



- Jeg møder kvart i fire om morgenen, når køerne skal malkes første gang. Der skal gå syv timer i mellem, så 20 dage om måneden kører jeg frem og tilbage to gange på samme dag. Det kan slet ikke lade sig gøre at komme afsted med offentlige, det er forkert at straffe os i yderområderne. Hvad vil man have; en folkeflugt? Hvis befordringsfradraget falder bort, så bliver jeg nok nødt til at skifte branche, for vi har etableret os i Slagelse, og min kæreste er ikke interesseret i at flytte på landet.

Michael Thy bor i Korsør og arbejder i Københavns Lufthavn.





- Hvis befordringsfradraget blev fjernet, ville jeg helt klart overveje, om det er den rigtige løsning. Jeg er superglad for mit job og mine kolleger, men hvis det også blev en økonomisk belastning at køre så langt og have alt det slid på bilen, så ville jeg måske overveje at finde noget andet. Jeg møder på tidspunkter, hvor det slet ikke kan lade sig gøre at komme frem med offentlig transport. Jeg har valgt en lille bil, der kører langt på literen, og hvis en el-bil havde lang nok rækkevidde, ville jeg have valgt det.

Maria Koch bor i Nr. Asmindrup og arbejder på Sikringen i Slagelse.





- Jeg vidste, at Sikringen skulle flytte fra Nykøbing Sjælland, da jeg blev ansat i 2014, så jeg flyttede med, da Sikringen og resten af retspsykiatrien flyttede i 2015. Men det er da langt at køre, jeg har fået to timer længere arbejdsdag. Jeg er rigtig glad for mit arbejde, men hvis det ikke længere kunne hænge sammen økonomisk, så ville jeg nok finde noget andet. Som sygeplejerske er det let, men jeg vil gerne arbejde i retspsykiatrien, og hvis jeg ikke skal til Slagelse, så skal jeg køre til Roskilde. Det er jo næsten lige så langt.





Tanja Pedersen bor i Undløse og arbejder som grafiker i Københavns centrum.





- Jeg har to kilometer til nærmeste bus, som kører en gang i timen og kun til klokken 17 om lørdagen. Den skulle jeg så med otte kilometer til en togstation, hvor jeg skulle tage regionaltoget til København, skifte til et S-tog og til slut gå eller cykle cirka en kilometer det sidste stykke. Det vil sige, hvis jeg udelukkende skulle tage det offentlige og undgå bilen, ville det tage mindst to en halv time hver vej. Det ville aldrig fungere. Jeg driver også et hobbylandbrug og har brug for så mange timer som overhovedet muligt på min ejendom.

Jens Vestergaard kører fra Tuse Næs til Københavns Lufthavn.





- Jeg er 61 år og er på snart fyrretyvende år COIF-flyveleder i Naviair og kan som sådan ikke få job andre steder i Danmark. Jeg har hele mit arbejdsliv boet i Holbæk og omegn, minus tre år i Sorø. Jeg bytter stort set alle mine vagter til eftermiddags-, aften- og nattevagter for at undgå det daglige »morgen-indfalds-motorvejs-helvede«.

- Det vil gøre et stort indgreb i mit rådighedsbeløb, hvis mit befordringsfradrag forsvinder, og det vil gøre et meget, meget større indgreb, hvis jeg skulle flytte til Amager. Boligpriserne er jo som alle ved vanvittige i København og omegn, og de vil jo med stor sikkerhed stige yderligere, hvis befordringsfradraget falder bort, og efterspørgslen dermed stiger. I mit tilfælde er det økonomisk uladsiggørlig, og så har jeg endda slet ikke nævnt noget om den meget høje livskvalitet, der er ved at bo på landet.

Micki Strandholt bor i Asnæs og arbejder som chefkonsulent i Ergoterapeutforeningen i Københavns centrum.





- Jeg kører i bil til Holbæk og tager toget derfra, for det sker for tit, at forbindelsen ikke hænger sammen med lokaltoget (fra Asnæs til Holbæk), og det presser også om eftermiddagen, hvis jeg skal hente barn. Toget fra Holbæk er også tit overfyldt, men som regel kan jeg arbejde i toget. Hvis befordringsfradraget forsvandt, så ville vi nok flytte til Holbæk, for så ville det slet ikke give mening mere, og det ville være rigtigt trist. Jeg er på ingen måde begejstret over den urbaninsering, som allerede er i gang.

Helle-Merete Daugaard bor i Vig og arbejder som lærer i Roskilde.





- Jeg flyttede til Vig i sommer, fordi min lejebolig i Nordsjælland skulle sælges. Hverken i lokalområdet eller i Roskilde var det muligt at få en lejebolig under 12.000 kroner om måneden, og hos boligselskaberne er der typisk ventetider på op til 25 år. Så jeg flyttede tilbage til Odsherred, hvor jeg kommer fra, og jeg elsker at bo i Vig.

Jeg forstår godt, at vi skal begrænse os klimamæssigt, men det er også rigtig nemt for folk, der sidder i en fed lejlighed i byen til en fed hyre i Folketinget at tro, at dem der kører i bil hver dag, kun gør det, fordi det er en indbringende forretning, ha, ha. Jeg er overbevist om, at fjernelse af befordringsfradraget vil have store konsekvenser både for de såkaldte udkantsområder, men også for den enkelte, der jo også hiver skattekroner hjem til vores kommuner.

