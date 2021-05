Grise fra Hegnsholt ved Lejre spiser madrester. Fremtidens bæredygtige turisme handler dog om mere end genbrug og emballage. Foto: Danske Destinationer

Det handler om mere end genbrug af håndklæder

Sjælland - 06. maj 2021 kl. 07:15 Af Lars Jørgensen

Bæredygtighed i dansk turisme skal gentænkes, så vi matcher vores nordiske konkurrenter. Destination Fjordlandet og en stribe andre sjællandske destinationsselskaber skal sammen med brancheforeningen Danske Destinationer sætte nye standarder for bæredygtig turisme.

Det er målet med et nyt toårigt projekt med titlen »Bæredygtige destinationer i praksis«. Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med knap tre millioner kroner.

Selvom danskerne generelt har et højt fokus på bæredygtighed i egen husholdning og ofte høster internationale roser, er dansk turisme kommet bagud i forhold til vores nordiske naboer, når det handler om bæredygtig destinationsudvikling. Det kan betyde, at Danmark bliver overhalet indenom, mener Danske Destinationer.

- Viljen til bæredygtighed inden for turisme er stor, men vi mangler et fælles sprog og forståelsesramme for, hvad bæredygtighed egentlig er. Det handler om meget mere end at genbruge sine håndklæder og skifte plastikflasken ud med glaskarafler. Ud fra et miljømæssigt, men i høj grad også socialt og økonomisk perspektiv skal vi geare vores turismeprodukt til morgendagens turisme, så vi kan imødekomme den øgede efterspørgsel på langtidsholdbare løsninger fra fremtidens forbrugere. Den rejse er vi utroligt glade for, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bakker op om, udtaler Jens Müller, som er formand for brancheforeningen Danske Destinationer.

Øget lokalt samspil Destination Fjordlandet, der har til formål at skabe udvikling og vækst for turismeerhvervene i Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommune, er et af landets i alt 19 destinationsselskaber. Her er man allerede fuld gang i forskellige projekter og samarbejder, som løfter turismen i en mere bæredygtig retning.

- Når vi taler bæredygtighed handler det ud over de grønne tiltag også om at understøtte udviklingen i lokalsamfundet. Både i forhold til til sociale og det økonomiske, siger Thomas Kær Mahler, der er direktør i Destination Fjordlandet.

- Det kan for eksempel være på de turiststeder, hvor der er en café. Der skal der i endnu højere grad være mulighed for at spise mad lavet på nogle af de lokale råvarer. Det gælder om at øge samspillet mellem de lokale aktører, siger han.

I Destination Fjordlandet er man også i gang med at kigge på grøn mobilitet. Der har gennem de seneste år blandt andet været stor fokus på cykelturisterne, og nu er man også gået i gang med at kigge på muligheder for at tilbyde for eksempel »hop on-hop off«-ture med busser for områdets turister.

Dygtige naboer I Norge har turismeerhvervet i mange år lænet sig op ad retningslinjerne i "Standard for bæredygtige rejsemål", i Helsinki har platformen "Think Sustainably" trukket priser hjem og i Island, har den bæredygtige turismeskat, der geninvesterer turismekroner i infrastruktur og naturbevarelse, været med til at understøtte lokalsamfundet og samspillet mellem turisme og natur. Thomas Kær Mahler ser meget gerne noget lignende ske i Danmark.

- Vi skal væk fra kun at måle vores turisme i antal overnatninger og døgnforbrug. Vi skal forme vores succeskriterier, så de også favner økonomisk bæredygtighed i lokalsamfundet med fokus på lokalt turismeejerskab, brug af lokale fødevarer og lokal handel. Samtidig skal vi sætte turismen på vægtskålen i forhold til den sociale bæredygtighed omkring øget bosætning og præsentere klare resultater inden for den grønne balance mellem turismen og den lokale kultur- og naturarv, siger han.

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme samt blandt andre Kommunernes Landsforening, VisitDenmark, Horesta, Dansk Erhverv og Center for Regional- og Turismeforskning. Projektet løber fra den 1. juni 2021 til den 31. maj 2023.