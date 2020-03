Det gør de sjællandske centre efter statsministerens pressemøde

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tirsdag aften annonceret regeringens nye tiltag for at stoppe spredningen af coronavirus i Danmark.

Det betyder blandt andet, at shoppingcentre, restauranter, barer, natklubber, fitnesscentre, frisører, solcentre, tatovører, vandpibecaféer og andre butikker, hvor personer kommer i tæt kontakt, skal lukke.

For restauranter og caféer vil det være muligt at levere takeaway, men selve spisestederne vil blive lukket.

Her under får du et overblik over, hvordan de sjællandskse centre forholder sig til dagens udmelding.