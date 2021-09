Kommunerne i Region Sjælland får ikke specielt gode placeringer, når det gælder erhvervsvenlighed. Foto: Jesper From

Det går tilbage med erhvervsvenligheden på Sjælland

Sjælland - 01. september 2021 kl. 19:30 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

Sorø har den bedste placering blandt kommunerne i Region Sjælland med en plads som nummer 23. Det er på trods af, at de går 16 pladser tilbage sammenlignet med DI's undersøgelse fra sidste år. Den næstbedst placerede kommune er Solrød, som har fået en 27. plads efter at være gået seks pladser frem. I den anden ende af rangeringen ligger Odsherred, der er den kommune i regionen, der er dårligst placeret, da de går seks pladser tilbage til en plads til som nummer 88 ud af 93 kommuner.

Holbæk er højdespringeren i Region Sjælland og går 17 pladser frem til en plads som nummer 60, mens Køge går 30 pladser tilbage i undersøgelsen sammenlignet med DI's undersøgelse fra sidste år, og får en plads som nummer 67.

Ni ud de øverste 10 pladser på listen over kommunernes erhvervsvenlighed besættes af jyske kommuner.

Man skal beslutte det Kigger man på den gennemsnitlige placering af kommunerne i Region Sjælland på DI's »hitliste« over erhvervsvenlighed, bliver det helt tydeligt, at det går den forkerte vej. Sidste år var kommunerne på Sjælland i gennemsnit nummer 57, og i år der den placering faldet til nummer 62 - altså en tilbagegang på fem pladser.

Anders Søndergaard, medlemsdirektør i DI kalder de sjællandske kommuners præstation »dybt begrædelig« og »smadder ærgerlig«.

- Hvis man ønsker at være en erhvervsvenlig kommune, kan det kun lade sig gøre, hvis man beslutter sig for at være det. Det kræver politisk fokus på erhvervslivet. Man skal kende sine virksomheder og interessere sig for, hvordan det går dem. Det handler om at prioritere virksomhedernes vilkår, slår Anders Søndergaard fast.

Store og små Gennem de 11 år, DI har undersøgt de lokale erhvervsvilkår er virksomhedernes overordnede tilfredshed med kommunerne steget, men undersøgelsen i år viser, at de små virksomheder er markant mindre tilfredse med kommunerne end de store. Tilfredsheden stiger med virksomhedsstørrelsen.

Erhvervslivet i Region Sjælland er præget af mange små virksomheder, men det mener Anders Søndergaard ikke bør få kommunerne til at interessere sig mindre for dem.

- De små virksomheder kan jo have lige så interessante historier at fortælle som de store. Uanset størrelse skal kommunerne favne virksomhederne, vise dem interesse og hjælpe dem. Det kan jo være med til at hjælpe dem til at vokse sig større, siger Anders Søndergaard, medlemsdirektør i DI.

Formanden for DI Roskilde/Køge Bugt, Jeanet Løgsted er helt enig i, at kommunerne bør prioritere dialogen med deres lokale virksomheder.

- Virksomheder, der oplever, at deres kommune søger dialog og involverer erhvervslivet, vil ofte også vurdere kommunens overordnede erhvervsvenlighed mere positivt. Derfor vil jeg opfordre politikere og embedsfolk til i højere grad at invitere virksomhederne ind i dialogen om kommunens udvikling, siger Jeanet Løgsted og tilføjer:

- For virksomhederne har det stor betydning, at de oplever, at deres kommune har blik for virksomhedernes praktiske udfordringer.