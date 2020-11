Sanne Gram-Nielsen, centerleder på DTU Sundhedsteknologi mener, at det rent fagligt godt kan lade sig gøre at gemme nogle avlsmink væk til efter coronaen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Aske Muff/Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scan

Det er ikke urealistisk at etablere en Noah's Ark for avlsmink

Sjælland - 05. november 2020 kl. 15:45 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

Det er ikke urealistisk at forestille sig, at man kan gemme nogle få avlsmink væk, så man har en lille bestand at starte minkavlen op på, når coronakrisen på et tidspunkt er overstået. En sådan Noah's Ark for avlsmink kan rent fagligt godt lade sig gøre, siger Sanne Gram-Nielsen, centerleder på DTU Sundhedsteknologi.

Tanken om at gemme nogle få avlsmink af vejen, til vi får bedre tider efter coronaen, er opstået, fordi alle danske mink hurtigst muligt skal slås ihjel. Og det gælder vel at mærke samtlige 17 millioner danske mink.

Baggrunden for regeringens beslutning om denne totale nedslagtning af mink er, at Statens Serum Institut har konstateret, at en ny type coronavirus er vandret fra mink til 12 nordjyder. Det særligt alvorlige i situationen er, at virusset i minkene er muteret. Den nye type coronavirus kan derfor vise sig at være en bombe under arbejdet med at udvikle en vaccine mod coronavirus, fordi vaccinen muligvis ikke kan stoppe den muterede virus.

Den dramatiske beslutning om aflivning af samtlige mink betyder sandsynligvis, at det er slut med minkfarme i Danmark, for uden avlsdyr er der ingen minkavl. Og det er ikke realistisk at danske minkavlere efter coronaen kan hente avlsmink i udlandet. Det er nemlig de danske minkavlere, som i stor stil forsyner de øvrige landes minkfarme med avlsdyr.

Ukendt smittevej Centerleder Sanne Gram-Nielsen forklarer, at man normalt holder mink på et åbent sted. Lukkede stalde er ikke velegnede af flere grunde. Minken trives bedst i frisk luft, og desuden er lugten fra mink ganske voldsom.

- Hvis nogle avlsmink skal »gemmes væk« er det naturligvis også vigtigt, at omgivelserne er sikre, så uvedkommende ikke kan få adgang til dyrene, anfører centerlederen.

Sanne Gram-Nielsen gør også opmærksom på, at selv om tanken, om at redde nogle avlsmink for at sikre grundstammmen til en senere dansk minkbestand, er besnærende, er der også en vigtig faktor, der taler imod ideen.

Vi ved nemlig endnu ikke, hvordan coronavirus smitter fra minkfarm til minkfarm, og de »reddede« mink risikerer derfor at blive smittet, så længe alle andre mink endnu ikke er blevet aflivet.

- Men kan man finde et afsides liggende sted, hvor de nødvendige faciliteter er tilstede og er meget restriktiv med, hvem der får adgang, kan det sikkert godt lade sig gøre, mener Sanne Gram-Nielsen og tilføjer, at der skal handles meget hurtigt, hvis det skal lykkes.

Vaccine til minkene Centerlederen fra DTU Sundhedsteknologi peger iøvrigt på anden en mulighed, der kunne sikre minkene i et Noah's Ark for avlsmink mod coronasmitte.

- Man kunne vaccinere avlsdyrene. Der er jo udviklet vacciner. Disse vacciner er endnu ikke godkendt til at bruge på mennesker, men vi kan jo godt give dem til mink, anfører Sanne Gram Nielsen.