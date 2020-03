Elsebeth og Kim Mithiof driver sammen Mithiof Begravelsesforretning, som har afdelinger seks forskellige steder på Sjælland. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Det er anderledes at være bedemand i en coronatid

Sjælland - 30. marts 2020 kl. 07:54 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ingen fag, der går upåvirket igennem coronakrisen, heller ikke bedemændene. Der skal også her tages nogle særlige forholdsregler i denne tid.

- Vi klarer så meget som muligt over telefonen, så vi ikke skal mødes med folk. Og mødes vi, er det helst kun med et par stykker fra den afdødes familie. Det foregår med afstand, og det kan da godt være svært, at vi ikke engang kan give hånd til mennesker, som er i sorg. Men sådan er det altså i denne tid, fortæller Kim Mithiof, som driver seks begravelsesforretninger rundt omkring på Sjælland.

Han oplyser, at alt selvfølgelig foregår under hensyntagen til de regler, der gælder i den nuværende situation, hvor det gælder om at begrænse smittefaren fra coronavirus mest muligt.

- Derfor er der også sat begrænsninger på, hvor mange der må deltage i højtideligheden. Det afhænger simpelthen af kirkens eller kapellets størrelse samt godkendelse fra menighedsråd, provster og præster. Men trods alle disse begrænsninger er det vigtigste for os at give de efterladte mulighed for at tage en værdig afsked samtidig med, at vi undgår smittespredning, forklarer Kim Mithiof.

Livestreaming Biskopperne har åbnet for den mulighed, at man kan holde en større højtidelighed for den døde på et senere tidspunkt, hvis der er tale om en bisættelse, hvor afdøde bliver kremeret. Når coronakrisen på et tidspunkt er overstået, kan man så holde jordpåkastelse over urnen med deltagelse af alle de mennesker, man synes bør være tilstede.

Det er op til den kirkebogsførende præst i det enkelte sogn at sige ja til denne løsning.

Mithiof Begravelsesforretning har også et tilbud til folk i den situation. Herfra tilbyder man, at urnen uden beregning sættes ned i en eventuel blomstersmykket kiste, så den døde på den måde kan bæres ud af kirken på normal højtidelig vis.

- Bliver begravelsen eller besættelsen holdt i denne tid, hvor man ikke må være mange tilstede, tilbyder vi at livestreame højtideligheden. Så kan dem, som ikke kan være med i kirken, følge med hjemme fra deres egen stue.

Alle har corona Kim Mithiof går med livrem og seler, når det handler om begravelsesforretningens medarbejdere. For at minimere smittefaren bliver der brugt alle de værmemidler, der er praktisk mulige at benytte.

Derudover har man besluttet at følge organisationen Danske Bedemænds retningslinjer, der siger, at alle dødsfald i denne tid bør behandles som coronadødsfald.

Kim Mithiof undrer sig meget over, at Styrelsen for Patientsikkerhed har sendt nogle helt andre retningslinjer ud. Herfra siger man, at der ikke skal tages særlige forholdsregler - heller ikke i de tilfælde, hvor en person er død af coronavirus, da et lig jo ikke hoster og derfor ikke smitter.

- Jeg begriber simpelthen ikke, at der kan blive sendt så forskellige signaler ud, siger Kim Mithiof.

Selv om han gerne vil passe på sit personale er det lidt af en kamp at skaffe værnemidler som handsker, mundbind og dragter. Bedemænd er nemlig ikke en prioriteret gruppe på lige fod med sundhedspersonale, når det handler om at få adgang til værnemidler.