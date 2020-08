Anne-Marie Axø Gerdes blev formand for Det Etiske Råd i februar 2019. Foto: Det Etiske Råd Foto: Jesper Møller-Fink

Send til din ven. X Artiklen: Det Etiske Råds formand vil tale mere om rugemødre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det Etiske Råds formand vil tale mere om rugemødre

Sjælland - 29. august 2020 kl. 09:44 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Danmark er det i korte træk kun lovligt at indgå en aftale om rugemoderskab med en veninde, søster eller kusine, der helt uselvisk vil hjælpe barnløse.

Læs også: Drama da dømt kvinde forlod retten i bil

Man skal kende hinanden i forvejen, for der må ikke annonceres om rugemoderskab. Der må ikke finde betaling sted. Læger og andet sundhedspersonale må ikke medvirke, så rugemoder-graviditet kan kun lade sig gøre ved sædinsemination eller naturmetoden.

Det betyder, at den gravide også er biologisk mor til barnet - og uanset, hvad hun har lovet før, kan man ikke med loven i hånden tvinge hende til at udlevere barnet efter fødslen.

Men Det Etiske Råds formand, professor og ledende overlæge i klinisk genetik Anne-Marie Axø Gerdes, er klar til at tage diskussionen om rugemødre op igen. Sidst Det Etiske Råd udtalte sig om deres holdning til rugemødre var i 2008.

- Ingen af os, der sidder i Etisk Råd nu, har været med til at lave den udtalelse. Samfundet bevæger sig, og vores normer og moral ændrer sig også. Etisk Råds medlemmer afspejler også det samfund, og den tid vi lever i, og i dag har vi en større mangfoldighed af familieformer med regnbuefamilier, siger Anne-Marie Axø Gerdes.

Rugemor mod betaling Og danskere får børn ved hjælp af betalte rugemødre - i udlandet.

Fakta Surrogatmoderskab (rugemødre) er forbudt i de fleste lande.

Men kommercielle rugemødre er tilladt i bl.a. Indien og flere stater i USA.

Storbritannien tillader altruistisk surrogatmoderskab, hvor der ikke er penge mellem parterne.

I Danmark er kommercielt surrogatmoderskab forbudt. Men man kan gennemføre et altruistisk surrogatmoderskab - ved naturmetoden eller hvis graviditeten opstår efter privat udført insemination med mandens sæd.

Det er ulovligt at annoncere om rugemødre, og læger og andet sundhedspersonale må ikke medvirke.

En aftale om, at en kvinde efter fødslen skal give barnet videre til en anden, er ikke juridisk bindende.



Kilde: Etisk Råd Kilde: Etisk Råd Ifølge en optælling lavet af mediet Zetland i 2014 var mindst 222 danske børn i løbet af de foregående 20 år født af amerikanske rugemødre, og det er sandsynligvis blot en mindre del af de danske rugebørn.

For tre barnløse danske par blev mødet med en dansk kvinde, der lovede at være deres rugemor, en dyr skuffelse. Fredag blev en 38-årig kvinde fra Stevns i Retten i Roskilde dømt et år og ni måneders fængsel for at have bedraget de tre barnløse barn, som alle - uvidende om de andre - betalte for, at hun skulle bære deres kommende barn.

Hun fik fertilitetsbehandlinger på Cypern, hvor befrugtede æg fra parrene blev lagt op i hendes livmoder. Men hun fortalte parrene, at behandlingen var mislykket. Siden fødte kvinden tvillinger, og det viste sig, at en af mændene i de tre par var den biologiske far.

Dommen er anket til landsretten.

Kalder på etisk debat Trafikken mod udenlandske rugemor-bureauer og klinikker kalder netop på, at etikken kommer til debat igen, og de gældende love får et eftersyn, mener Anne-Marie Axø Gerdes.

- Vi kan ikke stikke hovedet i busken for, at folk tager til udlandet for at få børn ved hjælp af rugemødre - helt uden for danske love og regler. Man må have en diskussion om, hvor langt man skal gå for at hjælpe folk med at blive forældre. Det skal ikke være teknologien, som skal sætte normerne. Men det er også vigtigt at følge med og justere lovene. Ellers kan det blive det rene wild west. Jeg vil på sin vis hellere se en velordnet mulighed for rugemoderskab, hvor der også bliver forsket i risici, siger Anne-Marie Axø Gerdes.

Hun pointerer, at det altruistiske rugemoderskab også kan have store følger for kvinden, der bærer barnet, hun lover at give fra sig.

En kontrakt med aftalt betaling kan give en legalitet. Omvendt kan der være en social og økonomisk ubalance mellem de betalende sociale forældre og rugemoderen.

- Kommercielt surrogatmoderskab kan også sende et signal om, at børn bliver en handelsvarer, siger Anne-Marie Axø Gerdes.

Sp: Er det en menneskeret at få børn?

- Nej, det mener jeg faktisk ikke. Men det er svært at sætte en grænse, fordi både teknologien og vores normer flytter sig. I mange år kunne enlige kvinder for eksempel ikke modtage donorsæd på fertilitetsklinikker. I dag er der flere kvinder, der bliver solomødre, fordi de ikke har mødt den rette mand, siger Anne-Marie Axø Gerdes.

Et kernespørgsmål Det Etiske Råd rådgiver Folketinget og offentlige myndigheder om bio- og genteknologier og skal understøtte offentlig debat om forskningens muligheder. Det blev oprettet i 1987 i kølvandet på reagensglasmetoden, hvor det første barn kom til verden i Storbritannien i 1984.

- Så det reproduktive område er vores kerneområde, og det kan være, at rugemødre bliver et af de to emner, som vi er i proces med at udvælge, siger Anne-Marie Axø Gerdes.

Det Etiske Råd har 17 medlemmer, der både bidrager med høringssvar til igangværende lovarbejde og kommer med selvstændige rapporter om etiske temaer.

relaterede artikler

Rugemor dømt for bedrageri af tre barnløse par 28. august 2020 kl. 13:00

Flere afvist ved retslokalet i sag om rugemor tiltalt for groft bedrageri 28. august 2020 kl. 10:20