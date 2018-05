En samling ulovlige knive, der på et tidspunkt blev beslaglagt i Holbæks natteliv. Nu har politiet igen fokus på ulovlige knive, for mange bestiller disse hos udenlandske netbutikker.

Derfor skal du ikke købe ulovlige knive på nettet

Det er ikke en god ide at investere i en ulovlig kniv i en udenlandsk webbutik. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse på baggrund af mange sager, hvor knive bliver beslaglagt i lufthavnen, når de er på vej frem til køberne.

Det er Skat, der opdager de ulovlige pakker med det ulovlige indhold, og så overdrages sagen til politiet. Knive, der er ulovlige at bruge i Danmark, er nemlig også ulovlige at importere, og de vil blive beslaglagt, oplyser kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Derfor kan købet ende med en sigtelse for overtrædelse af våbenloven.

Indtil nu har Midt- og Vestsjællands Politi haft følgende sager i 2018:

89 sager med halsknive

1 sag med kastekniv

4 sager med kreditkortkniv

45 sager med springknive

- Vi tror på, at mange unge ikke lige tænker over, at de overtræder våbenloven, når de bestiller knive fra udlandet via internettet. Vi skal på det kraftigste advare imod det, da det er ulovligt, og så er det ærgerligt at få en plet på straffeattesten, siger politikommissær Peter G. Kirkegaard.

Hvis man bliver dømt for at have importeret en ulovlig kniv og for at have overrådt våbenloven, så er straffen typisk en bøde. Størrelsen af bøden afhænger af, hvilken type kniv, man har bestilt.