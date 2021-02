Teststederne i Ringsted og Kalundborg blev oprettet i skurvogne. Det vil Region Sjælland ikke acceptere hos den næste leverandør af kviktest. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Derfor blev SOS International droppet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Derfor blev SOS International droppet

Sjælland - 08. februar 2021 kl. 10:40 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Kviktest-steder i skurvogne var et af det helt afgørende punkter for, at Region Sjælland og de øvrige fire regioner i weekenden afbrød kontrakten med SOS International, som i mandags overtog kviktestopgaven fra Falck.

- Det stod helt klart for os i fredags, at det her kunne vi ikke fortsætte med, siger Anne Hjortshøj, der er enhedschef i Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland.

Hun peger på, at SOS International tilbød test i skurvogne i både Ringsted og Kalundborg.

Her kan du testes for Covid-19 PCR-test i Holbæk, Roskilde, Slagelse, Næstved, Nykøbing F. og Maribo kan bestilles til alle dage 9-20.30.

Regionens mindre teststeder i Køge, Faxe, Haslev, Greve, Borup, Hvalsø, Kalundborg, Kirke Hyllinge, Stevns, Sorø, Stege, Ringsted, Stevns, Vordingborg og Nakskov har nu åbnet til klokken 19 to dage om ugen. Tider opdateres her

SOS International tester stadig i denne uge - med podning i næsen og svar på 15 minutter - i Næstved, Roskilde, Køge og Nykøbing F. - Det er svært at leve op til god hygiejne-standard og have ordentlige toiletforhold i en skurvogn. Og vi så, at der ikke var helt styr på hygiejnen, siger Anne Hjortshøj og tilføjer:

Levede ikke op til kontrakten - Ud over det, så var deres ansatte meget unge og urutinerede, og de havde ikke volumen nok til at leve op til kontraktens krav om test hos virksomheder og plejecentre.

I forvejen var der noget uro omkring SOS International og underleverandøren Medicals Nordic, fordi der havde været problemer med persondatasikkerheden. Men forsikringer fra virksomheden havde gjort Region Sjælland nogenlunde sikker på, at problemet var blevet rettet op.

Nu overtager Falck i stedet kviktestene igen fra mandag den 14. februar og fortsætter, indtil der har været foretaget et nyt udbud.

Ekstra tider til PCR-test Region Sjælland har ledige tider til PCR-test for mulig Covid-19 og vil lægge ekstra tider ind på coronaprøver.dk i denne uge, hvor SOS International lukker kviktest ned, og Falck overtager.

Det er endnu ikke afklaret, hvor Falck åbner kvikteststeder. Men regionen åbner for sene tider til PCR-test to dage ugentlig på de 14 mindre teststeder og fortsætter med at holde åben 9-20.30 alle dage på de seks store teststeder i Roskilde, Holbæk, Næstved, Slagelse, Nykøbing F. og Maribo.