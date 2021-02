Det er slet ikke for sent at uddanne sig.Denise Hertzum Rasmussen og Maja Enggaard Christensen var begge omkring 30, mødre og uddannet noget andet, da de valgte at læse til sygeplejerske og lægesekretær. Foto: Kim Rasmussen

Der er tid til at finde den rette studievej

Sjælland - 20. februar 2021 kl. 12:52 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

15. marts er fristen for at søge ind på en videregående uddannelse på kvote 2. Denise Hertzum Rasmussen og Maja Enggaard Christensen var begge voksne, da de fandt ind på det rette spor. Denise Hertzum Rasmussen er en af de første. Maja Enggaard Christensen er en af de sidste.

Men ellers er der flere ligheder mellem de to kvinder. De er begge mødre, bor i Holbæk og valgte deres nuværende uddannelse som voksne.

- Jeg er på 6. semester på sygeplejerskeuddannelsen og er lige begyndt i klinik i Akutafdelingen på Holbæk Sygehus, fortæller 33-årige Denise Hertzum Rasmussen.

Når hun om et års tid er færdiguddannet sygeplejerske, kan hun og hendes medstuderende godt regne med jubel i Nordvestsjælland.

De er nemlig første årgang af sygeplejersker, som bliver uddannet i Holbæk efter 20 år uden sygeplejerskeuddannelse i byen. Uddannelsen genopstod i et tæt samarbejde mellem sygehuset, Holbæk, Odsherred og Kalundborg Kommuner og professionshøjskolen Absalon.

Fag under forandring Maja Enggaard Christensen er netop blevet færdiguddannet som lægesekretær - og helt i tråd med Covid-19 foregik den sidste eksamen online.

- Så sad jeg der og slukkede bare forbindelsen. Det er altså en underlig fornemmelse, men jeg har fået lov til at komme med, når resten af holdet bliver færdige til sommer. Det kan forhåbentlig foregå på skolen, siger 34-årige Maja Enggaard Christensen.

Hun har fået et halvt års merit på uddannelsen, fordi hun allerede er uddannet kontorassistent. Det var blandt andet jobbet hos Falck, der sporede hende ind på lægesekretær-vejen,

- Jeg kan rigtigt godt lide den tværfaglige koordinering og at hjælpe mennesker, siger Maja Enggaard Christensen, som er blevet ansat på sygehusets svangreambulatorium.

Hendes uddannelse står over for en stor ændring.

Lægesekretærer bliver til sundhedsadministratorer Hidtil har lægesekretæruddannelsen taget to år, og i Region Sjælland har skoleundervisningen foregået på Roskilde Handelsskole.

- Størstedelen af uddannelsen har været elevtid, og det har været dejligt at kunne få elevløn, siger Maja Enggaard Christensen.

Men hun er også nysgerrig for at se, hvordan den nye uddannelse til sundhedsadministrator kommer til at betyde. I sommeren 2021 åbner den ny erhvervsakademiuddannelse som erstatter lægesekretæruddannelsen.

I Region Sjælland udbydes den af professionshøjskolen Absalon, og den skal gennemføres på SU.

- Uddannelsen bliver et halvt år længere og får flere fag. Hvis der kommer et tilbud om opkvalificering af os, der er uddannet lægesekretærer, kunne jeg nok godt være interesseret, siger Maja Enggaard Christensen.

Drømmeuddannelse på SU Denise Hertzum Rasmussen har flere års erfaring som social- og sundhedsassistent i både kommuner og på sygehuset, og det var blandt andet hendes daværende chef i genoptræningen på Holbæk Sygehus, der puffede til at få hende i gang med at videreuddanne sig.

- Men det er sin sag at tage en uddannelse på SU, når man er voksen og har familie, det kræver altså lige, at man får tænkt økonomien igennem, siger Denise Hertzum Rasmussen.

Men smilet breder sig i hendes ansigt, da hun skal svare på, om hun vil anbefale andre at tage uddannelsen:

- Ja! Altid. Det er meget af min passion og identitet at tage mig af andre, og sygeplejerskefaget giver så mange muligheder. Det er så vigtigt, at folk får et godt forløb, når de er på sygehuset, og der er sygeplejerskerne helt centrale. På uddannelsen lægger vi virkelig meget vægt på kommunikation, for vi skal forstå, at der er et magtforhold mellem personalet og patienterne. Når folk bliver indlagt, kan de være i en krisesituation; de er måske bange eller vredladne, og det skal vi møde, siger Denise Hertzum Rasmussen.

Savner åbent sygehus Ingen af sygehusene kan holde åbent hus i år, og det ærgrer uddannelsesleder på Holbæk Sygehus Gitte Moesgaard.

- Vi annoncerer for uddannelserne på flere sociale medier, og vi har også lagt materiale på uddannelserne. Men det er en helt anden situation, end når vi kan holde åbent hus. Sidste år nåede vi det lige præcis, det var dag, Danmark lukkede ned, fortæller Gitte Moesgaard og fortsætter:

- Der er tit nogen, som får øjnene op for en anden uddannelsesmulighed. Måske kommer de fast besluttede på, at de skal være læge, men går derfra og tænker også over uddannelsen til jordemoder eller bioanalytiker. Andre bliver måske omvendt klar over, at det, de var sikre på, slet ikke er noget for dem.

Alle uddannelsesinstitutionerne holder online åbent hus i de kommende to uger.

15. marts er ansøgningsfrist for kvote 2, men der er også chance for at søge ind til sommer med det rene karaktergennemsnit i kvote 1.