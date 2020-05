Artiklen: Der er stor interesse i små byer for at søge støtte til projekter

I alt har 214 småbyer søgt om at få del i de 60 millioner kroner, som skal fremme det gode liv i mindre bysamfund. Nordea-fonden er imponeret over, at næsten hver sjette bysamfund med under 5000 indbyggere har sendt en ansøgning.