Se billedserie Det ufattelige skete, da Roskilde Domkirke brændte 26.august 1968. Foto: Erling J. Pedersen.

Dengang domkirken brændte - »Ufattelig katastrofe«

Roskilde har også oplevet en voldsom kirkebrand. Den 27. januar 2018 bragte vi denne artikel.

I anledning af verdensarvsdagen, har du her mulighed for at genlæse den.

Sjælland - 02. oktober 2020 kl. 06:08 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

»En ufattelig katastrofe ... der ikke bare har ramt Domkirken, men hele landet«.

Sådan lød det blandt andet i avisen DAGBLADET for næsten 50 år siden - den 26.august 1968 - da en voldsom brand havde hærget Roskilde Domkirke dagen forinden.

Branden ødelagde delvist kirkens østlige del, mens kirkens spir, Margrethespiret, styrtede ned. Spirets to middelalder-klokker smeltede væk.

Størstedelen af kirkens klenodier, blandt andet kirkens altertavle og Dronning Margrethe 1.s grav, gik dog fri. Det skyldtes, at hvælvingerne i kirkens loft stod imod branden, inden brandfolkene fik slukket ilden.

Branden i 1968 er langtfra første gang, domkirken brænder. Men i modsætning til nutiden havde man ikke beredskaber, der kunne bekæmpe ilden, da store brande hærgede kirken i middelalderen.

- En brand i middelalderen har været intet mindre end en katastrofe. Når først en brand brød ud og fik fat, så gik det altså stærkt, og det gik ofte voldsomt for sig, konstaterer Thomas Bertelsen, arkitekturhistoriker og netop nu i gang med et forskningsprojekt om Roskilde Domkirkes historiske byggeri og arkitektur.

Domkirken har været udsat for mindst fire brande op gennem tiden. To af dem - i 1508 og 1524 - ved man ikke mere konkret om.

Det gør man til gengæld om to andre brande.

10 bisper og afladsbreve I 1282 brænder Domkirken første gang voldsomt.

Kirkebyggeriet, der har stået op i knapt 100 år på det tidspunkt, er formentlig ikke afsluttet. Men kirken har dog været så færdigbygget, at kirkens indvendige ornamenter og genstande angiveligt går tabt. Også flere præsteboliger og kirkens klokkehus, der dengang stod ved siden af kirken, brænder.

Nyheden om katastrofen når helt til Vatikanet i Rom. I et afladsbrev fra datiden fremgår det nemlig, at 10 bisper åbner op for, at Roskildes biskop kan give aflad til alle, der bidrager til kirkens genopbygning.

20 år uden kirke I 1443 hærger en brand ikke bare domkirken, men hele Roskilde by.

Stort set samtlige af domkirkens præster, kannikker såvel som alterpræster, mister deres boliger, der brænder ned til grunden. Kirkens blytag og tårne med klokker ender som flammernes bytte.

Også her sørger kirkens loftshvælvinger for, at det meste af kirkens indre bliver reddet.

Men de kostbare glasmalerier i kirkens vinduer, bliver sprængt i stumper og stykker af varmen.

Skaderne fra branden er så store - og pengene muligvis så små, da det skete - at det tog 20 år før kirken var blevet genopbygget, kunne genindvies og tages i brug.

Da kirken endelig var blevet klar til brug, havde domkirkens biskop Oluf Mortensen, ikke kun samlet penge ind til genopbygningen.

To nye våbenhuse samt Sankt Birgittes kapel, hvori Dronning Margrethe skal begraves, fik biskoppen op og stå.

