Den tunge arv efter en far

Sjælland - 15. juli 2021 kl. 06:00 Af Signe Ravn Kontakt redaktionen

Bog: Efter fem spændingsromaner var det en anden historie end ventet, der tog form, da Helle Vincentz satte sig til tastaturet for at arbejde på en historie om konsekvenserne af 1980'ernes økonomiske kartoffelkur.

I stedet for en opfølger til bestselleren »Stjålne liv« om brodne kar i fertilitetsindustrien og dermed et nyt bind i serien om efterforskeren og antropologen Sofie Munk, var det Helle Vincentz' egen historie, der pressede sig på.

Den kan man nu læse i erindringsromanen »Jorden under mig«.

Når trygheden mangler Små børns liv udspiller sig omkring det, der helst skal være et urokkeligt centrum - forældrene.

Selvom Helle Vincentz' fars fødder var plantet i den vestsjællandske muld, svajede han. Drak for meget, hævede stemmen for ofte og aflæste ikke sin lille datters signaler. Og så begik han selvmord, da Helle Vincentz var otte år gammel.

De dybe spor, det har trukket gennem hendes liv, afdækker hun i bogen.

Over ganske få sider etablerer forfatteren en knugende grundstemning, hvor den lille Helle på én gang knuselsker sin far og samtidig forsøger at navigere i et komplekst miljø, hvor hun må veksle mellem at skrumpe, når faderens hidsighed tager til, undertrykke gråd og tage sig sammen og turde alt det, som hendes far forventer.

»Sådan er det med min far,« skriver Helle Vincentz i bogen, »Han er rigtig god til at finde på sjove ting, men han er rigtig dårlig til at høre, når man ikke vil være med til de sjove ting, han finder på.«

I alkoholens skygge I krisen er det manglende overskud hos begge forældre - økonomisk og følelsesmæssigt - det, der farver den lille Helles hverdag, indre liv og møde med verden.

Som så mange børn af alkoholikere før hende, mærker hun presset fra et oplevet og uudtalt ansvar, der aldrig bør være et barns: »Når der er dårlig stemning, er min vigtigste opgave at undgå at gøre den værre.«

Forsøger at finde fred Det er læseværdigt, men også voldsomt og frustrerende at være vidne til den barske historie, der rummer en fin indsigt i et barns komplicerede sorg.

Trods krigen på de indre linjer er »Jorden under mig« i bogform et forsøg på at slutte fred med fortiden.

Og finde fred. Blandt andet med aldrig at kunne få et endeligt svar på det mest brændende spørgsmål: Hvorfor?

»Jorden under mig« er udkommet på forlaget People's og fås desuden digitalt som lydbog indlæst af forfatteren selv.