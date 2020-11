Østen Begravelsesforretninger er glade for, at man nu kan tilbyde en begravelse eller en bisættelse i en Orbit kiste, der er 100 procent brandbar og nedbrydelig. Foto: Østen Begravelsesforretninger.

Den sidste rejse skal også være bæredygtig

Sjælland - 16. november 2020 kl. 08:35 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

Danskernes opmærksomhed omkring miljøet har aldrig været større, og nu er bevidstheden om et bæredygtigt liv blevet udvidet, så den også inkluderer afdødes og slægtningenes ønsker til den sidste færd.

Det har fået Fuglebjerg Kistefabrik i Slagelse til at lancere markedets hidtil mest bæredygtige kiste. Orbit, som kisten hedder, består af 80 procent mindre træ end traditionelle kister, og så er den samtidig 100 procent brændbar og nedbrydelig, da den er fri for maling og lak.

Nyheden glæder bedemand Per Østen fra Østen Begravelsesforretninger, som har afdelinger i Faxe, Haslev, Hårlev, Næstved, Ringsted, St. Heddinge og Vordingborg. Her har man fornylig fået leveret en af de første modeller af Orbit.

- Når vi møder vores kunder, er de i en situation, hvor det er meget vigtigt for dem at opfylde de ønsker, som de selv og deres kære havde, og der er bæredygtighed blevet meget, meget vigtigt. Derfor er vi meget glade for, at det er lykkedes for Fuglebjerg Kistefabrik at lave en smuk kiste, som samtidig sætter helt nye standarder for, hvad man kan, når det kommer til bæredygtighed på den sidste rejse, siger Per Østen.

Respekt for miljøet Østen Begravelsesforretninger tæller syv afdelinger på Sjælland, men forretningen betjener kunder fra hele landet, og Per Østen fortæller, at miljøhensynet har bredt sig hastigt fra storbyerne og ud til resten af landet, så i dag er begravelser fra Gedser til Skagen arrangeret med maksimalt hensyn til eftertiden.

Med den nye kiste ser Per Østen frem til i endnu højere grad fremover at følge udviklingen indenfor miljø og bæredygtighed, og han sætter derfor stor pris på det udviklingsarbejde, som Fuglebjerg Kistefabrik har præsteret.

- Vores forretning bygger på, at vi garanterer personlige og værdige begravelser i tråd med familiens ønsker, og derfor er det en selvfølge for os, at vi altid holder os helt ajour med udviklingen, siger Per Østen med henvisning til, at også virksomhedens rustvogne af miljøhensyn er landets mest moderne.

Farvel i afdødes ånd Hos Fuglebjerg Kistefabrik i Slagelse sætter direktør Hanne Elsner stor pris på samarbejdet med Østen Begravelsesforretninger, og hun deler til fulde opfattelsen af, at hensynet til miljøet er blevet mere udbredt.

- Dødsfald er næsten altid uventede, og kvalitet og hastighed er i sagens altid en faktor for os. Derfor er vi meget glade for, at vi har udviklet Orbit-kisten efter ønske fra blandt andre Østen Begravelsesforretninger, fortæller Hanne Elsner, som har observeret, at Fuglebjerg Kistefabrik generelt oplever større alsidighed, end det tidligere var tilfældet.

- Vi er glade for, når afdøde i god tid har gjort sig tanker om begravelsen, fordi det gør det muligt at arrangere den sidste rejse på bedst tænkelige måde. For tyve år siden lavede vi måske en farvet kiste hver tredje måned, og i dag er det snarere 10-15 stykker om ugen. Vi får at vide fra de pårørende, at det gør dem glade, når de kan sende afdøde afsted i den rette ånd. Det kan være en pink kiste, en bambuskiste, og nu kan det også være en ekstra bæredygtig kiste, fortæller Hanne Elsner.