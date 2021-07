Se billedserie Ritt Bjerregaards har skrevet sine erindringer, hvor hun nøje beskriver sit politiske liv. Fjerde og sidste bind, »Ovenpå«, udkom i maj. Foto: Les Kaner Foto: les kaner

Den parlamentariske rødstrømpe

Sjælland - 14. juli 2021 kl. 17:03 Af Signe Ravn Kontakt redaktionen

Valgret: Barrierer var der nok af, da Ritt Bjerregaard gik ind i landspolitik, og kvinderne for alvor fandt vej til Folketinget i begyndelsen af 1970'erne.

»Det er vist i Grunden en uhyre Letsindighed, vi begaar ved at give Valgret til over en halv million politisk uprøvede Individer.«

Ordene fra 'en velanset politiker' faldt få dage før, at grundlovsændringen i 1915 gav kvinderne valgret, og kunne læses den 3. juni samme år i Ringsted Folketidende.

En lignende indvending syntes at ligge implicit, da Ritt Bjerregaard i 1969 blev spurgt, om hun ville stille op som folketingskandidat.

Forespørgslen blev nemlig fulgt op af en forsikring om, at det kunne hun roligt gøre, for hun ville ikke blive valgt!

Kilde: kvinfo.dk Ritt BjerregaardKilde: kvinfo.dk - Det var da noget underligt noget, hvorfor skulle man have lyst til at stille op, hvis man aldrig blev valgt? Jeg talte med min mand om, at når jeg sagde ja, gjaldt det om virkelig at gøre en indsats for at blive valgt. Så det gjorde jeg, fortæller Ritt Bjerregaard.

Den senere minister, EU-kommissær og overborgmester voksede op i et hjem, der vækkede lysten til at gøre en forskel.

Ingen forventning til køn - Den politiske bevidsthed i mit barndomshjem var høj, og afstemninger var en festdag.

- Min mor og far gjorde ikke forskel i opdragelsen mellem min bror og jeg. At dække bord, tage ud og vaske op gik på omgang. Jeg kan huske, at min bror brokkede sig lidt og sagde, at det gjorde de andre drenge ikke. Men det var der ikke noget, der hed. Der var ikke forventningsforskelle i forhold til vores køn, siger Ritt Bjerregaard, der netop har udgivet fjerde og sidste bind af sine erindringer.

Selvom kvinderne i 1915 fik valgretten, var kvinderne ikke en del af det forudgående lovarbejde.

Det ærgrede forfatter og kvindesagsforkæmper Gyrithe Lemche til et agitationsmøde som optakt til kvindeoptoget, der skulle fejre valgretten. Her sagde hun ifølge Ringsted Folketidende den 3. juni 1915:

»... der er dryppet nogle Draaber Malurt i vor Glædes Bæger ... ved en Valglov, som gør det lettere for en Kamel at gaa igennem et Naaleøje end for en Kvinde at komme ind i Danmarks Rigsdag.«

For nok blev hun valgt til Folketinget i 1971, men kun fordi, at Socialdemokratiet forinden havde skiftet opstillingsform, så personlige stemmer fik større vægt.

Før da var opstillingslisternes øverste pladser domineret af mænd, der så var så godt som sikre på valg.

Ingen forventning til køn Ritt Bjerregaard kom i Folketinget sammen med 29 andre kvinder - en voldsom fremgang i forhold til de 19, der kom ind ved valget før.

- Der var enormt tryk på kvindekampen. Fordi jeg var så optaget af det politiske, var jeg aldrig engageret i rødstrømpebevægelsen, men jeg så mig selv som en slags rødstrømpe, der kæmpede i det parlamentariske system.

- Vi havde det som kvinder ikke sådan, at vi skulle være mere tilbageholdende, men vi kom ind på en mandearbejdsplads, så vi tænkte os om i forhold til, hvordan vi optrådte.

Det første år trak hun derfor i brune ruskindsbukser og neutrale jakker og undgik risikosituationer såsom sene fester og at tage elevatorer alene sammen med bestemte folketingsmedlemmer, for »hvis mænd blev afvist, kunne de godt huske det dagen efter«.

- Unge kvinder er jo smukke og dejlige, men vi ville ikke puttes ind i en bestemt kønsrolle, for vi havde set kvinder før os blive puttet ind i faste båse. Det var også det, rødstrømperne gjorde oprør imod. Vi følte stort slægtsskab med dem, forklarer Ritt Bjerregaard

- Hvis jeg skulle være i tvivl om, hvad det gik ud på, fik jeg det lige i hovedet i 1973, da jeg blev udnævnt til undervisningsminister. Her var overskrifterne »Ankers nye pinup«.

Kønspolitik til diskussion - Det virkede jo ikke spor smigrende, men tværtimod ret groft. Jeg havde på det tidspunkt siddet i finansudvalget, og jeg var ikke noget ubeskrevet blad.

Og den modtagelse havde en mand aldrig fået, fastslår Ritt Bjerregaard, hvis udnævnelse i en Berlingske-leder blev sammenlignet med historien om kejseren, der gjorde sin hest til konsul.

- Jeg mener, så kunne forventningerne dårligt gøres mindre! Det var stemningen i tiden, at det var nyt og mærkeligt at se en ung kvinde indtage en ministerpost.

I dag udgør kvinderne 39,1 % af Folketinget, men mange af de barrierer, de første kvinder i politik og Ritt Bjerregaard selv oplevede, findes i varianter i dag.

Ritt Bjerregaard noterer sig, at kvinder er mere udsatte på sociale medier, og nævner desuden den fortsat udbredte, underliggende forventning om, at det især er kvinderne, der tager sig af børn og hjem.

Det er i hendes øjne med til at hindre, at kvinder får fuldt udbytte af valgretten og den deraf følgende mulighed for udfolde deres fulde potentiale både i politik og udenfor.

- Der ligger noget kønspolitik og nogle familieformer, som bliver nogle store diskussionspunkter, spår Ritt Bjerregaard.