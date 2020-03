Foto: Hans Jørgen Johansen

Den frække lollik Freddy fylder år

Sjælland - 08. marts 2020 kl. 08:58 Af Tine Fasmer

Freddy Blak er regionsrådsmedlem for Socialdemokratiet i Region Sjælland, og socialdemokrat har han været det meste af livet. Undtagelse var de år, hvor han først var socialdemokratisk løsgænger og siden valgt for Blak-listen, fordi Socialdemokratiet ikke accepterede, at han både sad i byrådet og i Europaparlamentet.

For Blak, der kom til verden i Nakskov 8. marts 1945, har det med at gå ganske højlydt gennem livet.

På syngende lollandsk med en tydelig frækhed. Eksempelvis tillægges han æren for øgenavnet Gucci-Helle.

Blak har siddet 15 år i EU-Parlamentet, en periode i Næstved Byråd og nu i regionsrådet i Region Sjælland.

Det politiske resultat, han er mest stolt af, udspillede sig i 1989, hvor parlamentsmedlemmet Blak besøgte græske børnehjem.

- Forholdene var ganske uanstændige og de fik jo penge fra EU, som de ikke brugte til det. Det fik vi ryddet op efter et par, så der i dag er bo- og naboskaber for psykisk og fysisk handicappede, som vi kender fra Danmark, og siden kom turen til Albanien og Rusland.

I regionen vil mange huske ham for at være blevet dømt for have udleveret fortroligt materiale til en avis under den omdiskuterede Atea-sag, hvor ansatte i Region Sjælland modtog bestikkelse af it-virksomheden Atea. Han har aldrig lagt skjul på, at han lækkede rapporten og betalte med glæde sin bøde.

Også på andre områder er Blak anderledes end de fleste politikere.

Utallige gange har han også uden for talerlisten revset især Enhedslistens medlemmer af regionsrådet, men også mange andre kan få et fur.

- Jo, jeg kan være lidt bidsk. Men det er da som regel med et glimt i øjet, lyder det fra Blak.

En af de seneste episoder er han måske ikke helt stolt af. Blak råbte kritisk op mod en gæst, der stillede spørgsmål til regionsrådet om den elektroniske patientjournal Sundhedsplatformen:

- Jeg gik nok lidt for langt med ham psykologen, det gjorde jeg. Men nogen gange laver man en bommert.

Han er valgt med 6283 personlige stemmer; kun regionsrådsformand Heino Knudsen (S), Peter Jacobsen (DF) og Jacob Jensen (V) fik flere. Men i december 2021 er det slut.

Freddy Blak er gift med Annelise, og de fejrer guldbryllup om tre uger.

- Hun er en rigtig stærk kvinde og har altid været en fantastisk støtte.

Han deler ikke blot fødselsdag med Kvindernes Internationale Kampdag, men også med Barbiedukken. Det opdagede han sidste år i New York, hvor Empire State Building var pakket ind i lyserødt i anledning af Barbies 60 års dag.

Rejser holder han meget af, og selv om det politiske liv har budt på møder med koryfærer som Nelson Mandela, Dalai Lama, Willy Brandt og en druktur med Ted Kennedy, er der ikke noget som slår turen af Route 66.

- Det var min studentergave til mit barnebarn Thilde, vi rejste 21 dage gennem USA. Det var en helt fantastisk tur, hvor vi kom endnu tættere på hinanden. Hun har en fantastisk humor, siger Freddy Blak, der har en søn og to døtre (den ene er byrådsmedlem for SF i Slagelse Helle Blak), og to børnebørn.

- Vi er lige blevet oldeforældre, for vores barnebarn Niklas er lige blevet far til en lille pige, Astrid.