Demensforening vil have støj på finansloven

Af By Martin Olsen

Efter at en rapport fra Syddansk Universitet (SDU) og Roskilde Universitet (RUC) i denne uge viste, at trafikstøj øger risikoen for at udvikle en demenssygdom, forslår interesseorganisationen Alzheimerforeningen nu, at emnet får mere fokus i de kommende forhandlinger om næste års budget for staten.

- Partierne i Folketinget bør på baggrund af undersøgelsen fra RUC og SDU sætte sig rundt om bordet og se, om de kan gøre noget mere for at reducere støjpåvirkningen af mennesker fra for eksempel veje og jernbaner. I de igangværende politiske finanslovsforhandlinger er det desuden oplagt, at håndværkerfradraget blandt andet øremærkes til støjreducerende forbedringer af soveværelser, siger Nis Peter Nissen, direktør i Alzheimerforeningen.

Man har i en årrække brugt støjreducerende materialer til statslige veje, ligesom regeringen og Folketingets øvrige partier med infrastrukturaftalen fra i sommer afsatte godt fire milliarder kroner til støjreduktion. Men det er - om ikke en dråbe i havet - så i hvert fald ikke helt nok, mener Alzheimerforeningen.