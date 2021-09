Se billedserie Folketingsmedlemmerne Zenia Stampe (R), indenrigsminister Kaare Dybvad Bak (S) , Jacob Jensen (V) , René Christensen (DF) samt Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten (V) og regiorådsformand Heino Knudsen (S) sad i et af aftenens skiftende paneler.Foto: Thomas Olsen

Debat: Sundhedsvæsen der trænger til service

Sjælland - 14. september 2021 kl. 22:14 Af Martin Olsen Kontakt redaktionen

Hvordan sikrer vi folkesundheden, både på kort og lang sigt? Hvordan indhenter et i forvejen presset sundhedsvæsen den pukkel af aflyste operationer og behandlinger, der har tårnet sig op efter først coronapandemien og derefter sygeplejerskestrejken?

Sjælland er allerede bagud på en række områder og borgerne i regionen noget mere syge end gennemsnittet i landet. Hvordan laver vi om på det?

De spørgsmål var til debat, da Zenia Stampe fra De Radikale, Jacob Jensen, politisk leder for Venstre i regionsrådet i Region Sjælland, Astrid Carøe fra Socialistisk Folkeparti og Christian Juhl fra Enhedslisten indtog scenen sammen med regionsrådsformand i Region Sjælland Heino Knudsen og borgmester i værtsbyen Ringsted Henrik Hvidesten fra Venstre. Debatten var arrangeret af Sjællandske Medier, TV2 ØST og P4 Sjælland for at markere Folketingets snarlige åbning med regionale debatter.

- Hvis vores sundhedssektor var en bil, så havde den ikke fået passet sin service og ville være ved at brase sammen. Sådan lød det kontante konstatering fra en tilhører i salen - Johan Nordman fra Benløse - vognmand, der privat har adskillige dårlige erfaringer med sundhedsvæsnet. Han ville vide, hvad politikerne ville gøre.

- Ja, sundhedssektoren er ved at brase sammen. Vi mangler arbejdskraft, og vi må gøre op med os selv, om vi absolut skal klare os med dem, der er her - og der kan vi gøre mere- men vil vi hellere mangle hænder eller have nogle, der ikke taler dansk. Det er en negativ spiral med ubesatte stillinger - problemet er ikke penge, men at der ikke er nogen til at besætte stillingerne svarede Zenia Stampe. Socialdemokratiet og Venstre er enige her med det radikale folketingsmedlem her.

Flere penge Astrid Carøe fra SF vil dog gerne have, at der graves dybere i pengekassen til sundhedspersonalet.

- Der er for få hænder, men det er også betalt for dårligt. Vi skal have en rekrutteringsplan, der også omfatter uddannelse, men der skal også følge flere penge med til løn og flere hænder. Folk går ned med stress i sundhedsvæsnet, og det er et alvorligt problem, siger hun. Enhedslistens Christian Juhl er enig.

Regionsrådsformand Heino Knudsen forsikrede om, at man gør sit yderste for at gøre det attraktivt at skaffe arbejdskraft til sundhedsvæsnet, også uden for regionen.

En anden tilhører, Annette Møller, fra Dansk Sygeplejeråd satte gang i en diskussion om prioritering blandt paneldeltagerne - men også hvad man vil gøre, for at fastholde personale.

Bedre prioritering I Venstre er man er enig i, at der er en stor udfordring både i forhold til rekruttering og behandlinger. Men det handler også om at prioritere de nuværende ressourcer bedre og for eksempel fjerne administrative opgaver fra sygeplejerskerne.

- Jeg tror, det handler om, at man skal kigge på, hvordan man udnytter ressourcerne, det kan man gøre bedre end i dag. Vi har 500 sygeplejersker i regionen, der arbejder uden for faget. Flere skal fra deltid op til fuld tid, hk'ere skal løfte administrativt pres væk, sagde Venstres spidskandidat til Regionsrådet og politisk leder for partiet samme sted Jacob Jensen.