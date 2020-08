De yngste børn undersøger den forunderlige natur

Børn stiller tit så komplicerede spørgsmål, at voksne næsten ikke orker at lede efter svaret. Et nyt naturprojekt i daginstitutioner og skoler tager børnenes undren alvorligt.

- Vi er jo vant til at svare børnene promte, når de stiller et spørgsmål. Men her skal vi være bevidste om at give slip og støtte eleverne i at reflektere og arbejde videre med deres egne spørgsmål. Underviserne får en ny rolle som understøttende og guidende for elevernes arbejde med at finde svar, udtaler projektleder for Mikroforskerprojektet, naturvejleder Kari Hald.