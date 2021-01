De mest sårbare blandt de borgere, som er i stor risiko, hvis de får Covid-19, vaccineres inden mandag. Foto: Anders Ole Olsen

De mest udsatte af de mest sårbare vaccineres

Sjælland - 30. januar 2021 kl. 10:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Fredag morgen gik vaccinationen af de allermest sårbare patienter i Region Sjælland i gang i Roskilde og Slagelse. I løbet af weekenden bliver der også kaldt patienter til Holbæk og Nykøbing F. sygehuse for at få første stik.

- Vi har lavet en totalt håndholdt indsats for at finde vores andel af de mest sårbare patienter, som skal vaccineres først, siger Jesper Gyllenborg, vicedirektør for Sjællands Universitetshospital.

I løbet af de seneste uger har han talt med samtlige ledende overlæger på alle sygehuse i regionen for at afklare, hvordan de mest sårbare patienter skulle inviteres til at blive vaccineret.

- Gruppe 5 består jo i alt af omkring 190.000 mennesker, men ud af dem har Sundhedsstyrelsen anslået, at 5000 er i særlig høj risiko for at få et alvorligt forløb, hvis de får Covid-19. Vores andel er så rundt regnet 1000 borgere, men vi har ved at gennemgå patienterne fundet 1104 patienter, som vi får vaccineret nu, siger Jesper Gyllenborg.

Sjællands Universitetshospital vaccinerer knap halvdelen, Slagelse Sygehus omkring 26 procent, Holbæk Sygehus 16 procent og Nykøbing F. Sygehus 11 procent.

- Det er i høj grad patienter fra Hæmatologien (blodsygdomme, knoglemarvskræft, leukæmi med videre, red.), patienter som er i hjemme-respirator, en del kræftpatienter, der er har svært påvirket immunforsvar, men god overlevelseschance, folk, som står over for at blive knoglemarvs-transplanterede, svært lungesyge, og mennesker, som har fået en organ-transplantation, forklarer Jesper Gyllenborg.

Sundhedsstyrelsens enhedschef Bolette Søborg har for nylig udtalt, at der fra myndighedernes side har været for stor forventning til, at patienter i højrisiko kunne udtrækkes til vaccination gennem centrale registre.

- Det er jeg fuldstændig enig i, jeg er sikker på, at vi i Region Sjælland har fundet de rigtige patienter i højrisiko og får dem vaccineret nu og sidste gang om tre uger, fordi vi har gennemgået dem enkeltvis, siger Jesper Gyllenborg.

Men det kan ikke lade sig gøre at fortsætte på den vis, når alle de resterende anslået 27.000 patienter i risikogruppen i Region Sjælland skal findes.

- Når vi får flere vacciner til landet, kan vi gå videre med at finde flere patienter i risikogruppen ved at lave udtræk i Sundhedsplatformen, siger Jesper Gyllenborg.

I den kommende uge lægger regionen en plan for, hvordan de uundværlige omsorgspersoner og helt nærtstående pårørende til patienter i høj risiko kan blive inviteret til vaccination.