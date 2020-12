Region Sjælland er nødt til at udvikle nye "trappetrin" i Covid-beredskabet, for der bliver ved med at komme flere indlagte med sygdommen.

De mange Covid-syge sender kræftpatienter til Fyn og Jylland

- Nu er vi der, hvor det begynder at gå ud over patienterne. For selvfølgelig er det ikke sjovt at få at vide, at du skal have din kræftbehandling i en anden region.