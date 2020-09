Foto:Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: De danske efterskoler har elevrekord Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De danske efterskoler har elevrekord

Sjælland - 09. september 2020 kl. 11:32 Af Rune Reggelsen Skjold Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Aldrig har så mange tasker, kufferter og anden bagage haft retning mod en dansk efterskole, som tilfældet var i august måned.

Ikke færre end 30.669 elever begyndte i august på en efterskole i Danmark.

Det tal er 600 elever højere end sidste skoleår, og det højeste antal elever nogensinde.

På de sjællandske efterskoler mærker man også den fremgang - 6.144 unge har indtaget et værelse på en af de 51 efterskoler, der ligger øst for Storebælt.

Dermed fortsætter efterskolerne den fremgang, der har været tydelig gennem de seneste otte år, efter et par år med nedgang i antallet af elever.

Stemmer med fødderne Det er især på 10. klassetrin, at eleverne vælger efterskoler.

Her har de seneste år også budt på fremgang, så der i år er 22.232 elever i 10. klasse på en efterskole - det svarer til omkring en tredjedel af en årgang.

Formand for Efterskoleforeningen, Torben Vind Rasmussen, ser især to årsager til, at dette skoleår byder på en rekord.

- Efterskolerne er en mulighed for dem, der skulle på udveksling og har fået det aflyst. Det er coronavinklen, siger han og mener samtidig, at stigningen markerer et bevidst fravalg af en præstationskultur.

- Vi har haft en periode, hvor de unge er blevet ofre for en uddannelses- og skolepolitik, der har fokuseret for meget på læringsmålsstyring og for lidt på dialog. Vi har i nogle år bøvlet med grundskolen og hvilken retning, vi vil have unge til at tage. Og nu stemmer de med fødderne og siger "vi har brug for ro og robusthed, og så er vi klar til ungdomsuddannelse". Og det er netop den ro og robusthed, efterskolerne tilbyder, fastslår formanden.

Væk fra præstationspres At de unge søger på efterskoler for at komme væk fra præstationspres, er Ulla Højmark Jensen, docent og ph.d. ved Professionshøjskolen Absalon, enig i.

Hun har sammen med en kollega netop gennemført et større studie på en række efterskoler.

Her har de blandt andet set på, hvorfor de unge vælger efterskolen, og det er i høj grad et ønske om at komme væk fra præstationsræset.

- Der er et ønske fra eleverne og deres forældre om, at der ikke skal være et dagligt pres for at få gode karaktere, men at der stadig skal være en faglighed. Der er mange fagligt velfunderede elever, der tager på efterskole for at komme lidt være fra præstationsræset, men de vil stadig gerne have høj faglighed, samtidig med at de kan dyrke musikken eller sporten, siger hun.

Hun tilføjer, at der også er elever, der er blevet vurderet ikke-uddannelsesparate, som har brug for en skole, der kan tilbyde dem nye måder at lære på, så de kan blive vurderet uddannelsesegnet og komme videre på den ønskede uddannelse. Og her giver efterskolerne også en mulighed, påpeger forskeren.

Når de unge vælger at tage på efterskole i 10. klasse er det ikke kun for at få pusterummet mellem de obligatoriske ni års skolegang og den ventende ungdomsuddannelse, men også for at gå i skole på en anden måde, hvor det sociale får lov til at fylde meget.

Og derfor er der øget tilgang til og behov for efterskolerne, mener Ulla Højmark Jensen.

- Min egen analyse er, at jo mere pres, der kommer på udskolingsklasserne, hvor der er fokus på prøver og præstation, jo mere behov er der for efterskoler, hvor man kan få en pause fra presset og stadig blive opkvalificeret. Og det er karakteristisk for efterskolerne, at de netop giver de unge skole uden det store pres, fastslår hun.