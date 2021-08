Bier og hvepse stikker, hvis de føler sig truet. Her en hveps, der i et fredeligt øjeblik suger nektar i en snebærblomst. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

»De alvorligste reaktioner kommer indenfor få minutter«

Sjælland - 02. august 2021 kl. 06:01 Af Signe Ravn Kontakt redaktionen

Hævelse, rødme, kløe, smerte, træthed.

Symptomerne efter et hvepse- eller bistik er velkendte for mange og ikke særligt behagelige. Men for en mindre gruppe danskere kan en ufrivillig nærkontakt med et af de gul- og sortstribede insekter udvikle sig ganske alvorligt.

- Vi ved, at der er en-to personer, der dør af bi- eller hvepsestik i Danmark om året, fordi de er svært allergiske, fortæller Anne Holm Hansen, der er direktør i Astma-Allergi Danmark.

Undgå bi- og hvepsestik

Slå ikke ud efter bier og hvepse. Sid stille. Hvis de føler sig truet, vil de stikke.Bier og hvepse elsker generelt søde sager, så pas på med nedfaldsfrugter her i sensommeren. Insekterne kan gemme sig inde i dem.

Tjek både drikkevarer og mad inden indtagelse. Et stik i svælget kan være alvorligt. Sæt låg på søde drikke, når du er udendørs. Især dåsesodavand og dåseøl, for dem kan man ikke se ned i, så de er et godt skjulested for bier og hvepse.

Placér en flaske med sød saft som afledning langt væk fra, hvor du sidder. Når hvepsene er mætte, kan de ikke finde ud af flasken igen og bliver dermed fanget.

Undgå at spise dessert og andre søde sager udendørs i hvepsenes aggressive periode.

Undgå at gå barfodet.

Opdager du et hvepsebo ved hjemmet, så få det fjernet hurtigst muligt.

Der er altså grund til at være forsigtig denne sommer. Det tegner nemlig til at blive et rigtigt hvepseår.

- Sidste år var en mild hvepsesommer. Siden har vi dog haft både en mild vinter, et forholdsvis lunt forår og nu en næsten uudholdeligt varm sommer. Det er en tretrinsraket, der udgør det perfekte bagtæppe for en hvepseinvasion, siger Claus Schultz, der er formand for Brancheforeningen for skadedyrsfirmaer og teknisk chef i skadedyrsbekæmperen Rentokil.

Mange får fjernet boer Som regel giver hvepsene først problemer sidst på sommeren, når de såkaldte arbejderhvepse er færdige med at skaffe føde til hvepseboets larver. Derefter søger de nemlig ud og bliver gradvist mere aggressive, indtil de dør.

Brancheforeningen for skadedyrsfirmaer oplever, at flere end sidste år på nuværende tidspunkt har bedt om hjælp til at få fjernet hvepseboer.

Ikke alle stik er farlige Men det er vigtigt at huske, at allergi overfor stikkene også kan vise sig i mildere symptomer.

De milde symptomer kan være hævelse, mild feber, kløe, træthed, smerte, rødme eller kvalme. Nogle får nældefeber, som kan lindres med antihistamin.

- Det er langt fra alle reaktioner, der er livstruende, understreger Anne Holm Hansen og tilføjer: - Man hæver naturligt ved bi- og hvepsestik, men har man allergi, hæver man mere end normalt.

Og så er der de tilfælde, hvor der skal professionel hjælp til.

De kraftige reaktioner - Der, hvor man skal passe virkelig på, er, hvis man bliver stukket i mund og svælg eller udenpå på halsen, hvor man hæver op, fortæller Anne Holm Hansen.

I de tilfælde skal man søge læge, fordi hævelsen kan påvirke de frie luftveje.

- Man skal være opmærksom, hvis man får kraftige reaktioner, hvis man bliver svimmel eller får svært ved at trække vejret eller får et anafylaktisk chok, hvor man får brug for en adrenalinsprøjte (en epi-pen, red.).

Oplever man de meget voldsomme allergiske reaktioner, skal man ringe 1-1-2, fordi det i værste fald kan udvikle sig livstruende.

- Det kan være meget angstfyldt, hvis man har haft de her svære anafylaktiske reaktioner. I de måneder, hvor det er bi- og hvepsesæson, hvor de sværmer om en, der er det virkelig ikke særlig fedt, fastslår Anne Holm Hansen.

- De alvorligste reaktioner kommer indenfor få minuttrer. Det går hurtigt! Hvis man får en anden mildere allergisk reaktion, kan der gå op til tre-fire timer, før man mærker noget. forklarer Anne Holm Hansen.

Fra vejfest til ambulance Hvor hurtigt sådan en alvorlig reaktion på et hvepsestik melder sig, oplevede Thea Kulavig fra Stevns på egen krop midt i juli i år.

- Jeg har altid haft det sådan lidt nonchalant med både hvepse - og bistik. Fejet dem væk med hånden, givet dem et smølfespark væk fra sodavanden og lidt tænkt, at folk, der var bange for dem, skulle slappe af, fortæller Thea Kulavig.

Hun er før blevet stukket af hvepse, men havde ikke tidligere haft ubehag udover lidt kløe og svien. Så da hun til en sommer-vejfest blev stukket på baglåret midt i et spil stigegolf, tog hun det roligt. Spillede videre.

- Jeg bed ikke videre mærke i det før fem minutter efter, hvor min hud begyndte at brænde over hele kroppen. I løbet af 20 minutter blev min hud lilla og dækket med udslæt, mit ansigt og svælg hævede, jeg fik kraftige vejrtrækningsproblemer, besvimede og kastede op, fortæller Thea Kulavig, der blev hentet af en ambulance og indlagt på hospitalet.

Allergien en del af livet nu Alligevel gik der lidt tid, før alvoren gik op for hende.

- Den skulle lige sive ind, og det var faktisk først, da lægen sagde, at det var godt, vi ikke ventede 10 minutter med at ringe 1-1-2, at det virkelig gik op for mig. At det ikke var for sjov, det var faktisk dødsens alvorligt.

- Og oplevelsen sidder stadig i kroppen, i hovedet og også i hjertet. Fordi hvad nu hvis og alt det der? Hvordan reagerede vi i en krise, og hvad kan vi gøre bedre? Jeg har i hvert fald fået en stor respekt for de små sataner, fastslår Thea Kulavig.

- Jeg blev sendt hjem med en epi-pen og et kodeord til 1-1-2 skulle jeg blive stukket igen. Samtidig er jeg blevet indkaldt til en udredning med henblik på en vaccination, som jo tager fra 3-5 år. Så oplevelsen sidder ikke kun i kroppen nu, den er blevet en del af mit fremtidige liv. Ikke at jeg nu skal sidde inde hele sommeren, helt angst med min epi-pen, men alligevel kommer det til at fylde, slutter Thea Kulavig.

Gratis telefonrådgivning Astma-Allergi Danmarks direktør Anne Holm Hansen opfordrer til, at man ringer til Astma-Allergi Danmarks rådgivningslinje, hvis man har generelle spørgsmål omkring bi- og hvepsestik.

- Folk kan ringe til vores rådgivning, den er gratis, og man behøver ikke være medlem af Astma-Allergi Danmark. Det kan være, man har spørgsmål om, om man har allergi? Hvad er et mildt symptom? Eller hvis folk har været til lægen, og de efterfølgende er blevet i tvivl om noget, de ikke fik spurgt om, så kan det være en god ide at få en snak.

- Det er sygeplejersker, der sidder i rådgivningen. De stiller ikke diagnoser, men kan guide en videre, siger Anne Holm Hansen.

Astma-Allergi Danmarks telefoniske rådgivning har telefonnummer 43 43 42 99 og har åbent mandag-fredag fra kl. 9-12 og onsdag fra kl. 16-18.