Bo Jakobsen, Commercial Director i Santander Consumer Bank i Danmark, mener, at appen Prosper kan være med til at give danskerne ro i maven omkring deres økonomi.

Danskerne føler ubehag over deres økonomi

Sjælland - 29. marts 2021 kl. 11:44

Coronakrisen har fået danskerne til at tænke sig om en ekstra gang, inden de griber til lommerne. Usikkerheden er stor og bekymringerne mange, fordi ingen ved, hvilken betydning den verdensomspændende krise får sundhedsmæssigt såvel som økonomisk.

Men allerede inden krisen brød ud, var et flertal af danskerne ængstelige på grund af privatøkonomien. Det viser en netop offentliggjort undersøgelse foretaget af YouGov for Santander Consumer Bank. I undersøgelsen svarer 61 procent af de adspurgte, at de føler ubehag, når de tænker på deres økonomi, heraf føler 29 procent ubehag minimum én gang månedligt. 39 procent svarer, at de bliver nervøse eller ængstelige ved tanken om deres økonomi, mens 16 procent får det fysisk dårligt eksempelvis ved at få hjertebanken.

- Vi vidste allerede, inden coronakrisen ramte, at privatøkonomi for mange danskere giver anledning til bekymring, ligesom det også afspejler sig i undersøgelsen. I Santander har vi derfor haft en ny service i støbeskeen længe, som skal gøre det nemmere for alle danskerne, uanset hvilken bank de har, at bevare overblikket over deres økonomi og få mest muligt ud af den, siger Bo Jakobsen, Commercial Director i Santander Consumer Bank i Danmark.

Ro i maven Prosper er navnet på den nye service, der er udviklet i bankens danske afdeling.

Ifølge Bo Jakobsen er Prosper et digitalt værktøj, der samler alle bankkonti ét sted, og helt gratis kan give det fulde overblik over ens økonomi, uanset hvilken bank man er tilknyttet.

- Med Prosper kan brugeren nemt og enkelt drage nytte af funktioner, der hjælper vedkommende med at få styr på privatøkonomien og ro i maven. Med et par touch på telefonen kan man dykke ned i sin økonomi, lære den bedre at kende og justere til, så man får mest muligt ud af den. Det, vores testpersoner er blevet mest overraskede over, er i virkeligheden ikke, hvor mange penge de bruger, men hvad de bruger pengene på, fortæller Bo Jakobsen.

Prosper kategoriserer ens forbrug, så alt, der relaterer sig til ét område, puttes ned i den samme virtuelle kasse. Hvis du for eksempel har en bil, så samler Prosper udgifterne til billånet, benzinen, forsikringspræmien og værkstedsregningen, så du præcis ved, hvor meget det koster om måneden at have bil,

Ingen penge ud af vinduet Prosper kan ligeledes »råbe vagt i gevær«, hvis der bliver brugt unødvendige penge. De fleste danskere har prøvet at betale for ting, de aldrig bruger. Det kan være streamingabonnementet, medlemskabet til fitness eller noget helt tredje, som i det lange løb ikke er pengene værd, fordi det ikke bliver brugt. Ambitionen er, at Prosper skal give et bedre overblik, så den enkelte kan bruge pengene dér, hvor de er mest værd, lyder det fra Bo Jakobsen:

- Prosper er ikke kun udviklet til at minimere omkostninger og skabe større opsparinger. Servicen er i høj grad også udviklet til at hjælpe danskerne med at undgå at bruge deres penge på ting, der ikke skaber værdi, siger Bo Jakobsen og uddyber:

- Vi lever i en tid, hvor coronakrisen har ændret vores adfærd markant, og det gælder også i forhold til vores forbrug. Vi er blevet meget mere bevidste omkring, hvad vores penge bruges til, hvem de går til, og at vi ikke spilder vores måske surt tjente penge. Med Prosper er tankegangen, at jo bedre man kender sine udgifter og ved, hvordan posterne fordeler sig, jo bedre mulighed har man for at bruge sine penge der, hvor de giver mest værdi for den enkelte, siger Bo Jakobsen.

Appen Prosper kan gratis hentes af alle danskere - altså også dem der ikke er kunder i Santander.