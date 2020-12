Landbruget forpligtede sig under corona til at overgå til afskovningsfri soja, hvilket har en kæmpe klimagevinst, og vi har brug for flere af den type handlinger, mener man i Mejeriforeningen.

Danskerne: Det er tid at prioritere klimaet trods corona

Sjælland - 09. december 2020 kl. 07:11 Kontakt redaktionen

Selvom corona-virus stadig sætter dybe spor i det danske samfund og begrænser vores adfærd, har det ikke fået danskerne til at glemme vigtigheden af, at der også skal handles på klimaområdet.

En ny undersøgelse foretaget af Advice for Mejeriforeningen viser nemlig, at flere end to ud af tre danskere (67 procent) er bekymrede for klimaforandringerne, men også at der er en reel sandsynlighed for, at klimaet bliver nedprioriteret på grund af krisen. Tæt på hver tredje dansker (30,3 procent) svarer nemlig, at de er bekymret for, at den grønne omstilling bliver glemt på grund af corona-krisen.

Hos Mejeriforeningen, der står bag undersøgelsen, ser direktør Jørgen Hald Christensen resultaterne som indikator på behovet at tænke grønne løsninger på tværs af sektorer og udfordringer.

- Det viser, at vi står i en kompleks situation, hvor vi både er hårdt ramt af corona, der har førsteprioritet, men hvor vi samtidig også er meget bevidste om udfordringerne med klimaet. Det kalder på, at vi tænker de to ting sammen, så klima også bliver et fast element i genopretningsarbejdet, og at vi tør handle på trods af den nuværende situation. Landbruget forpligtede sig under corona til at overgå til afskovningsfri soja, hvilket har en kæmpe klimagevinst, og vi har brug for flere af den type handlinger lige nu, fortæller Jørgen Hald Christensen.

Grøn genopretning Undersøgelsen viser også, at selvom corona-krisen fylder meget, mener et overvejende flertal, at det er på tide igen at prioritere klimaindsatsen hos både politikerne og erhvervslivet. Flere end syv ud af 10 (71 procent) svarer nemlig, at det er afgørende, at politikerne igen begynder at prioritere klimaet, og når det kommer til erhvervslivet, er det hele tre ud af fire (75,7 procent) af de adspurgte i undersøgelsen, der ser det som afgørende igen at prioritere klimaet.

For Jørgen Hald Christensen understreger resultaterne behovet for, at de igangværende klimaforhandlinger resulterer i konkrete initiativer, der imødekommer borgernes bekymringer og virksomhedernes udfordringer.

- Det viser, at danskerne ikke har sænket ambitionsniveauet, når det kommer til klima, og at de klimaforhandlinger, der lige nu finder sted på Christiansborg, har stor bevågenhed ude i befolkningen, som gerne vil se handling. Fordi situationen er helt speciel med corona, har vi brug for beslutsomhed og håndfaste initiativer, som både borgere og virksomheder kan indordne sig. Det vil være en skam, hvis den nuværende krise ender med at føre til lempeligere krav på klimaområdet, mener Jørgen Hald Christensen.

Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget af Advice via Userneeds Danmarkspanel i august 2020 for Mejeriforeningen blandt 1027 respondenter, der er repræsentativt fordelt i forhold til geografi, køn og alder.

