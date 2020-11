Danskere strømmer til Black Friday trods corona

De danske forbrugere er blandt dem, der har sat flest penge af til at bruge i forbindelse med Black Friday. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Sjælland - 26. november 2020 kl. 06:38 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

Danmark: De danske forbrugere er blandt dem, der har sat flest penge af til shopping i forbindelse med Black Friday. Danskerne har afsat i snit 2070 kroner til Black Friday-indkøb, og på det punkt overgås de kun af forbrugere i Saudi Arabien og De Forenede Arabiske Emirater, som i snit har afsat 2530 kroner. I den laveste ende af skalaen blandt de lande, der har fænomenet Black Friday, ligger forbrugerne i Australien og New Zealand, som forventer at bruge i snit 1090 kroner i løbet af Black Friday-perioden.

Andelen af danske forbrugere, der planlægger at foretage indkøb på Black Friday eller Cyber Monday, er steget fra 22 procent i 2019 til 29 procent i år.

- Set under ét har danskerne flere penge mellem hænderne i år end tidligere. Mange mennesker har sparet store beløb, fordi de hverken har kunnet rejse eller holde fester i samme omfang som før. Dertil kommer, at en stor del af forbrugerne har fået udbetalt feriepenge. I mangel af andre muligheder er det meget naturligt, at folk nu gerne vil forkæle sig selv i forbindelse med Black Friday, hvor man endda kan få rabat på sine køb, siger Nicolai Broby Eckert.

Han er partner hos Simon-Kucher & Partners og en af Nordens førende eksperter i forbrugeradfærd.

Ubekymrede danskere Mens Covid-19 i mange andre lande har påvirket forbrugernes adfærd i betydelig grad, har pandemien i noget mere begrænset omfang skabt bekymring blandt danskerne. 4 ud af 10 danskere har ikke ændret deres indkøbsadfærd på grund af Covid-19. Der er ingen lande, hvor forbrugeradfærden er så lidt påvirket som i Danmark.

Ifølge undersøgelsen fra Simon-Kucher & Partners er der således ikke udsigt til, at danskerne i hobetal vil holde sig væk fra de fysiske butikker og nøjes med online-shopping. 37 procent forventer primært at handle online. Men næsten lige så mange - 35 procent - forventer primært at handle i fysiske butikker. Resten forventer at benytte sig af en blanding af forskellige muligheder for at gøre et eller flere Black Friday-kup. I en lang række lande er der væsentligt større skepsis i forhold til at shoppe i fysiske butikker.

De produktkategorier, som de danske forbrugere primært går efter, er elektronik, fashion og skønhed/personlig pleje.

Bør tænke sig om Selv om årets Black Friday sandsynligvis sætter nye rekorder i Danmark, er det ifølge Nicolai Broby Eckert ikke nødvendigvis en fordel for butikker og webshops at hoppe med på rabat-toget.

- Ved at deltage i Black Friday risikerer de handlende at sælge produkter og ydelser til lavere priser, end de ellers kunne have solgt dem til. Derfor skal man tænke sig godt om, inden man beslutter, om man vil være med. Noget af det værste, man kan gøre, er at sætte alle sine varer markant ned i pris. Hvis man skal give rabat, skal man gøre det målrettet. Og det er no-go at tilbyde store Black Friday-rabatter på produkter, som man kunne have solgt til fuld pris op til jul, lyder rådet fra Nicolai Broby Eckert.

Om undersøgelsen Undersøgelsen »The Global Black Friday Forecast«, som er undersøgelsens titel, er gennemført af Simon-Kucher & Partners og Dynata. Flere end 11.000 personer i 14 lande er blevet spurgt om deres indkøbspræferencer og -adfærd i forbindelse med Black Friday/Cyber Monday 2020. Der indgår 530 danske respondenter i undersøgelsen.