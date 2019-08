Storbritanniens nye premierminister, Boris Johnson, er voldsomt upopulær i Skotland, hvor mange ikke tror, han reelt ønsker en aftale med EU, der sikrer, at Storbritannien får en blød skilsmisse. Her ses Johnson på visit hos Skotlands førsteminister, Nicola Sturgeon. Foto: Scanpix

Dansker i Skotland: Folk heroppe frygter hård Brexit

Sådan beskriver danske Mikael Lytzau Forup stemningen i skotske Edinburgh, efter den britiske premierminister, Boris Johnson, gennem de seneste dage har slået til lyd for, at Storbritannien skal have en helt ny brexit-aftale med EU. En kurs, mange i Skotland frygter skal ende med, at Storbritannien må forlade EU uden nogen skilsmisseaftale - også kaldet en hård brexit.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her