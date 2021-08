Danske forbrugere indtager førstepladsen i begejstring over fysiske butikker

Ifølge Nicolai Broby Eckert kan en forklaring være, at det er relativt let at komme til at shoppe i fysiske butikker i Danmark.

- Én ting er, hvad folk forventer at foretage sig. Noget andet er, hvad de rent faktisk gør. Det bliver spændende at se, hvad der i realiteten sker i de kommende måneder. Måske har folk virkelig savnet at tage på shopping i fysiske butikker efter de mange måneders lockdown. Det kan meget vel være, at butikkerne her og nu oplever, at kunderne myldrer ind igen. Det er dog noget mere interessant, hvad der sker på længere sigt. Det er også værd at bemærke, at der trods alt er 25 procent af forbrugerne, der forventer en permanent adfærdsændring. Så det er alt i alt vores vurdering, at tendensen i retning af mere og mere onlinehandel fortsætter. Derfor er det stadig vigtigt, at de handlende arbejder videre med deres strategier for, hvordan de i fremtiden kan sælge både online og via fysiske butikker, fastslår Nicolai Broby Eckert.